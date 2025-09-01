Christian Sancho habló tras haber sido internado de urgencia: “Hay que frenar y escuchar al cuerpo”
Este sábado Celeste Muriega sorprendió a todos tras publicar una historia en su Instagram que generó preocupación. En la foto se puede ver a su esposo, el actor y modelo Christian Sancho, acostado en la cama de un sanatorio y conectado a un suero. “Hubo parada técnica”, escribió la modelo junto a un emoji.
Luego de la repercusión que tuvo el posteo, el propio modelo salió a hablar y a llevarle tranquilidad a sus seguidores a través de un posteo en redes. “Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje ayer y hoy. Solo quiero decirles ‘gracias por estar siempre’”, comenzó escribiendo.
Después reflexionó y remarcó lo importante que es escuchar las señales del cuerpo: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más”.
Si bien no brindó más detalles sobre lo que le sucedió, le agradeció a su familia por haber estado presente: “Estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias”.
