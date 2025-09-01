Christian Sancho habló tras haber sido internado de urgencia: “Hay que frenar y escuchar al cuerpo”

Este sábado, Celeste Muriega compartió en redes una foto del actor en una camilla de hospital, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores. Cómo evoluciona su salud.

Christian Sancho. Foto: Instagram.

Este sábado Celeste Muriega sorprendió a todos tras publicar una historia en su Instagram que generó preocupación. En la foto se puede ver a su esposo, el actor y modelo Christian Sancho, acostado en la cama de un sanatorio y conectado a un suero. “Hubo parada técnica”, escribió la modelo junto a un emoji.

Christian Sancho fue internado de urgencia este sábado. Foto: Instagram.

Luego de la repercusión que tuvo el posteo, el propio modelo salió a hablar y a llevarle tranquilidad a sus seguidores a través de un posteo en redes. “Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje ayer y hoy. Solo quiero decirles ‘gracias por estar siempre’”, comenzó escribiendo.

Después reflexionó y remarcó lo importante que es escuchar las señales del cuerpo: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más”.

Christian Sancho fue internado de urgencia y luego le llevó tranquilidad a sus fans. Foto: Instagram.

Si bien no brindó más detalles sobre lo que le sucedió, le agradeció a su familia por haber estado presente: “Estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias”.

Cómo comenzó la historia de amor entre Celeste Muriega y Christian Sancho

Christian Sancho y Celeste Muriega se conocieron trabajando en la obra Sex, sin haberse cruzado antes en la vida real. Pese a llevar más de 20 años trabajando en los medios, el actor nunca se había cruzado con ella, aunque muchos decían que eran “la versión masculina y femenina” del otro.

Christian Sancho y Celeste Muriega. Foto: Instagram @celestemueriega

Su primera conversación ocurrió casualmente, cuando estaban esperando juntos en el estacionamiento y Christian le pasó el contacto de un chapista.

En ese momento intercambiaron teléfonos y nació la conexión entre ambos. Tras el estreno, Sancho la sorprendió invitándola simplemente a tomar un helado en la esquina, gesto que marcó el comienzo de su relación.