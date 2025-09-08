Katy Perry volvió a la Argentina tras 7 años: mostró un cuadro de Eva Perón frente a sus fans

Mientras estaba charlando y firmando autógrafos alrededor de sus fans, la cantante se mostró sosteniendo un cuadro de Evita. El video se volvió viral y revolucionó las redes.

Katy Perry con un cuadro de Eva Perón. Foto: X/porquetendencia

Katy Perry volvió a la Argentina luego de 7 años de ausencia para dar dos conciertos en el estadio Arena, en el marco de su gira “The Lifetimes Tour”. Sin embargo, en las últimas horas se volvió tendencia y no precisamente por la música.

En medio de los resultados de las elecciones legislativas en PBA, la cantante se mostró sosteniendo un cuadro de Eva Perón mientras firmaba autógrafos y estaba rodeada de sus fans. Luego, antes de ingresar al hotel Four Seasons, donde se encuentra alojada, volvió a mostrar la figura y revolucionó a los presentes.

Katy Perry con un cuadro de Eva Perón. Video: X/porquetendencia

Katy Perry en Argentina

Katy Perry se presentará este martes 9 y miércoles 10 septiembre en el estadio Arena, aunque a diferencia de otros artistas internacionales que vinieron al país, no agotó ninguno de los dos shows ya que todavía se pueden comprar las entradas, que están a partir de $80.000.

Desde que arribó a la Argentina, la cantante se mostró muy cerca de sus fans. Este domingo, una vez instalada en el hotel, fue a la entrada para hablar con sus seguidores, quienes la esperaban con mucha emoción y ansias después de 7 años de no venir al país.

Katy Perry. Foto: NA.

Se espera que, además de presentar su más reciente álbum “143”, cante sus principales canciones como “Hot n Cold”, “Roar” o “Firework”.