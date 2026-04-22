"Outlander" se despide con su temporada 8. Foto: James Minchin/Starz/Sony Pictures Television

A mediados de mayo terminará “Outlander” para siempre, según dicen desde la productora de Ronald D. Moore. Y después de los golpes del último episodio de la serie, los fans no saben cómo va a terminar una historia cuyo noveno libro aún no se publicó. Pero lo cierto es que los actores que protagonizaron la narrativa creada por Diana Gabaldon y estrenada en 2014 ya terminaron de rodar su parte. Así que los miembros del reparto van retomando sus carreras artísticas de a poco, disfrutando todavía del amor de los fans por sus personajes.

Así, Caitriona Balfe será Mrs Dashwood en una nueva versión de “Sensatez y Sentimiento” y Richard Rankin irá por la tercera temporada de la serie “Rebus”. Otros de los actores se volcaron al teatro o simplemente a descansar. Pero uno de ellos no para nunca y, de hecho, ya tiene nuevo proyecto.

La estrella de “Outlander” que tiene nueva serie

Nos referimos a Sam Heughan, quien pasó por Nueva York para desfilar en el King of Tartans y acaba de anunciar que se unió a Anna Kendrick y J.K. Simmons en el nuevo thriller de Prime Video, “Embassy”. Lejos de las tierras altas de Escocia, protagonizará una mini serie de seis episodios que tiene previsto su estreno para 2027. Se trata de un rol de acción total donde compondrá a un soldado de las fuerzas especiales en esta ambiciosa serie que ya comenzó su rodaje.

Última temporada de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

La producción, que actualmente se filma en locaciones de Alemania e Inglaterra, promete altas dosis de adrenalina. El proyecto cuenta con el guion de Rom Lotan y la dirección de Christian Alvart y John Strickland, este último reconocido por sus trabajos en éxitos del género como “Bodyguard” y “The Rig”.

Según la información compartida por The Scotsman, la trama de “Embassy” se centrará en Layla (Kendrick), una astuta y decidida diplomática estadounidense que debe enfrentar una decisión bisagra cuando un grupo de mercenarios armados asalta la Embajada de los Estados Unidos en Londres. Ella queda atrapada entre proteger al Embajador -interpretado por Simmons- o cumplir las órdenes de extraer a un activo de alto valor retenido en el edificio.

Elenco de "Embassy". Foto: Prime Video.

En medio de una conspiración que crece minuto a minuto, Layla deberá confiar en sus instintos y aceptar la ayuda de su ex prometido, un soldado de las SAS británicas. Aquí es cuando entran Heughan y su trabajada musculatura.

Cómo terminará “Outlander”

Además del trío protagónico, la serie cuenta con un reparto sólido que incluye a Katie McGrath, Luke Treadaway, James Murray y Alexander Karim. “Embassy” se perfila como una de las grandes apuestas de la plataforma para el año próximo. Vale la pena recordar que quien encarnara a Jamie Fraser durante ocho temporadas ya tuvo roles 100 % de acción, como en “SAS: El ascenso del Cisne Negro” y “Bloodshot” junto a Vin Diesel.

Sam Heughan. Foto: Instagram / samheughan.

Mientras tanto los fans de “Outlander” siguen estirando la despedida con apenas tres episodios que quedan para el final, con la esperanza de que Jamie Fraser no muera como anuncia el libro de Frank Randall.