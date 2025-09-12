Video: Katy Perry repartió empanadas entre sus fanáticos a la salida de una icónica parrilla porteña

La cantante reforzó el cariño mutuo con sus fans y, por supuesto, también con las empanadas.

Katy Perry. Foto: Instagram @katyperry

Katy Perry pisó fuerte en Argentina y dejó momentos inolvidables para sus fanáticos. Uno de los más comentados ocurrió en un reconocido restaurante de Palermo, donde sorprendió repartiendo empanadas a quienes la esperaban.

A esto se suma su fanatismo por Eva Perón, que demostró al levantar un cuadro, y la emotiva interpretación de un fragmento de “Don’t Cry For Me Argentina” durante uno de sus conciertos, conectando con la realidad del país en un gesto que no pasó desapercibido.

Katy Perry. Foto: NA.

Katy Perry repartió empanadas entre sus fanáticos

El jueves por la noche, la cantante de “Hot n Cold” fue vista en Don Julio, una de las parrillas más emblemáticas de Buenos Aires y favorita de los famosos que visitan la ciudad.

Allí protagonizó otro momento icónico: salió del restaurante con un plato de empanadas y comenzó a repartirlas entre los fans que la esperaban en la puerta.

Katy Perry repartió empanadas entre sus fanáticos. Video TikTok @angeliique1

En sus shows ya había adelantado su amor por este clásico de la gastronomía local: “Les dije: ‘Debemos llevar el Lifetime Tour a Sudamérica’. ¡Hagan que suceda! ¡Quiero empanadas! Y miren, acá estamos. Estoy llena de empanadas y estamos dando un show. ¡Felicitaciones!’”.

Las imágenes se viralizaron de inmediato y Perry sumó otro recuerdo inolvidable con el público argentino. Así, reforzó el cariño mutuo con sus fans y, por supuesto, también con las empanadas.

Katy Perry volvió a la Argentina tras 7 años: mostró un cuadro de Eva Perón frente a sus fans

Katy Perry volvió a la Argentina luego de 7 años de ausencia para dar dos conciertos en el estadio Arena, en el marco de su gira “The Lifetimes Tour”. Sin embargo, en las últimas horas se volvió tendencia y no precisamente por la música.

Katy Perry con un cuadro de Eva Perón. Foto: X/porquetendencia

En medio de los resultados de las elecciones legislativas en PBA, la cantante se mostró sosteniendo un cuadro de Eva Perón mientras firmaba autógrafos y estaba rodeada de sus fans. Luego, antes de ingresar al hotel Four Seasons, donde se encuentra alojada, volvió a mostrar la figura y revolucionó a los presentes.