Outlander sorprende con su precuela: cuántos capítulos le quedan a Blood of My Blood y cuándo se estrenan en Latinoamérica

Con la mitad de los episodios emitidos, la introducción a la icónica serie que retrata a los padres de Jamie y Claire genera ansiedad entre los fanáticos por el desenlace.

Los papás de Jamie viven un amor prohibido Foto: Outlander Starz

Blood of My Blood, la esperada precuela de Outlander, ya conquistó a los fans con un doble romance lleno de pasión, secretos familiares y giros inesperados. Con la temporada a mitad de camino, los seguidores no dejan de preguntarse: ¿cuándo llega el próximo capítulo y cuánto falta para el final?

Ambientada décadas antes de la historia original, la serie se sumerge en los orígenes de los padres de Jamie y Claire, revelando cómo sus vidas —marcadas por el amor, la traición y el destino— sentaron las bases de una de las historias más icónicas de la televisión.

A qué hora se entrena Outlander: Blood of My Blood en Argentina

Outlander: Blood of My Blood se estrenó el 8 de agosto con un doble lanzamiento: los primeros dos episodios, titulados “Providence” y “S.W.A.K. (Sealed With a Kiss)”, llegando juntos para dar inicio a esta apasionante precuela.

Disney+ estrena un nuevo capítulo Foto: Instagram @outlander_starz

La serie puede verse semanalmente a través de Disney+ en América Latina, con un nuevo capítulo cada semana hasta completar los 10 que conforman la primera temporada.

Siguiendo con el calendario, en Argentina y Latinoamérica, el sexto episodio estará disponible desde el sábado 13 de septiembre a las 5 a.m. (hora local).

Fecha de estreno de cada episodio de Outlander: Blood of My Blood en Argentina

Episodio 6: Birthright: 13 de septiembre de 2025

Episodio 7: Luceo Non Uro: 20 de septiembre de 2025

Episodio 8: A Virtuous Woman: 27 de septiembre de 2025

Episodio 9: Braemar: 4 de octubre de 2025

Episodio 10: Something Borrowed: 11 de octubre de 2025

Birthright, el sexto capítulo Foto: Instagram @outlander_starz

Outlander: revelaron el orden de los episodios de la temporada 8

Los fans más ansiosos pueden estar sufriendo bastante, y no es para menos: el final de la temporada 7 de Outlander fue impactante y aún no hay fecha confirmada para el estreno de la temporada 8, que será la última de la serie. Pero para calmar un poco los nervios, no solo dieron a conocer los títulos de los episodios de esta última temporada, que se espera llegue en algún momento de 2026, sino además el orden de los mismos, dando pistas nuevas a los fans. Seguí leyendo y enterate de todo.

Anteriormente, la cuenta de fans @clanlallybroch reveló los títulos de la temporada más esperada de la serie con detalles impactantes, pero ahora, compartió el orden de cada uno de los capítulos, lo que trae nuevas teorías en torno al final.

Los protagonistas de Outlander Sam Heughan, Sophie Skelton y Richad Rankin se presentaron en la Comic-Con de San Diego 2025. Foto: Starz en Instagram

Uno por uno, los episodios de la octava temporada de Outlander