Fernando Burlando confirmó que la autopsia de Silvina Luna determinó que el metacrilato aplicado por Lotocki causó su muerte

El abogado reveló que la sustancia prohibida migró a distintos órganos y provocó el desenlace fatal. También criticó el accionar judicial y confirmó que el fiscal pidió una nueva indagatoria para el cirujano.

Silvina Luna

El abogado Fernando Burlando confirmó que la muerte de Silvina Luna estuvo directamente vinculada al metacrilato que el cirujano Aníbal Lotocki le aplicó durante sus procedimientos estéticos. Según explicó, la autopsia realizada sobre el cuerpo de la modelo arrojó resultados contundentes que ratifican la responsabilidad del médico en el deterioro de su salud y en su posterior fallecimiento.

En diálogo con Intrusos, Burlando detalló los hallazgos del informe forense. “Lamentablemente, después de muchísimos años y tras su muerte, supimos que la sustancia de metacrilato por parte de Lotocki, más que nada por las cantidades, fue determinante. Esto se comprobó en la autopsia, no se podía hacer en vida”, explicó el abogado, quien representa a la familia de la actriz.

Fernando Burlando, abogado

“Nadie la escuchó a tiempo”: los detalles de la autopsia de Silvina Luna y la responsabilidad de Aníbal Lotocki

El caso de Silvina Luna se convirtió en uno de los más resonantes de los últimos años, al poner en el centro del debate los riesgos de las prácticas estéticas invasivas y la falta de control sobre los profesionales que las realizan. La modelo había denunciado públicamente las secuelas que sufría tras las intervenciones y exigido justicia en vida.

Según recordó Burlando, Silvina intentó en varias ocasiones mantener un diálogo con Lotocki para comprender qué sustancia le había sido aplicada. “Ella pretendió tener una charla con Lotocki hasta cuando transitamos el juicio. Quería que se le informe qué tenía en su cuerpo”, expresó el abogado.

La autopsia, sin embargo, terminó por confirmar lo que se sospechaba: “Había cantidades incalculables de esa sustancia por todo el cuerpo, que migraron, y su muerte fue por eso”, señaló Burlando, al describir cómo el metacrilato se dispersó por distintos órganos hasta provocar daños irreversibles.

Aníbal Lotocki

El letrado también manifestó su indignación por la forma en que la modelo fue tratada por parte del sistema judicial y médico. “Lo que más me angustia es cómo fue subestimada. Nadie la escuchó a tiempo”, lamentó.

Por último, Burlando informó que la causa judicial podría dar un giro significativo. “El fiscal le pide una situación indagatoria por este hecho. Puede haber una tentativa de homicidio y dejaría de ser solo por las lesiones que provocó”, anticipó, dejando entrever que la investigación avanza hacia una figura penal más severa contra Aníbal Lotocki.