Sofía Devries. Foto: NA

El informe preliminar de la autopsia a Sofía Devries, la joven que murió tras realizar una práctica de buceo en la ciudad de Puerto Madryn, confirma que falleció por ahogamiento. La mujer fue hallada sin vida este miércoles tras intensos operativos de Prefectura Naval en el mar.

Periodistas locales confirmaron que los exámenes forenses revelaron que Devries murió por asfixia por sumersión, ahogamiento.

Joven desaparecida en Puerto Madryn. Foto: redes sociales.

A su vez, un dato revelador, es que el cuerpo de la joven no presenta signos de criminalidad de terceros.

Cómo sigue la investigación

Pese a este dato aportado por la forense a cargo, Vanina Botta, los investigadores continuarán con la pesquisa con el objetivo de determinar “si existió una eventual falta a los deberes de cuidado por parte de terceros”.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial detallaron que se busca establecer “si el incidente respondió a una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad exigibles”.

Muerte de Sofía Devries: que reveló la autopsia al cuerpo de la joven que desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn Foto: Gentileza Vecinos Madryn

Para poder saber qué ocurrió, se lleva a cabo una investigación objetiva y técnica, basada en pericias, testimonios y protocolos de actuación.