La temporada 3 de “Euphoria” ya tiene fecha de estreno: cuándo será y quiénes dejan la serie

El CEO de HBO finalmente confirmó la fecha de estreno de la serie, tras una larga espera por parte de los fanáticos. Enterate cuándo será.

Euphoria, serie. Foto: Prime Video.

La temporada 3 de “Euphoria” sigue siendo una gran incógnita para los fans de serie, ya que desde hace años circulan rumores sobre su estreno. La última información indicaba que los nuevos episodios estaban en producción, aunque tardarían en llegar. Sin embargo, en los últimos días se confirmó que la tercera entrega se estrenará entre marzo y junio de 2026.

Luego de los premios Emmy, que se realizaron el domingo 14 de septiembre, Casey Bloys, CEO de HBO, habló con Variety sobre la fecha de estreno de la serie. “Será en primavera (de Estados Unidos), pero aún no tenemos fecha confirmada”, reveló.

“Euphoria” contará con 8 capítulos que ya se están grabando. Si bien hasta el momento no hay mucha información al respecto, se sabe que algunos de los actores están filmando sus partes por separado porque algunos de ellos, como Jacob Elordi y Sydney Sweeney, tienen otros proyectos en paralelo.

La primera temporada de la serie se estrenó en el 2019 y la segunda en 2022. En aquel momento, HBO había confirmado una tercera parte de “Euphoria”, pero se presentaron algunos problemas para su realización, como por ejemplo la huelga de guionistas de Hollywood y las carreras en alza de Zendaya, Hunter Schafer y Sweeney, tres de los actores principales de la serie.

Qué actrices no estarán en la tercera temporada de “Euphoria”

Una de las que no estará en la tercera temporada de “Euphoria” es Storm Reid, actriz que interpretó a Gia (hermana de Rue): “Desafortunadamente, Gia no regresará en la tercera temporada, pero estoy muy en deuda con el elenco y el equipo de ese programa, con HBO. Euphoria es algo realmente especial y estoy muy contenta de que sea parte de mi legado y de haber sido parte de un fenómeno cultural así… No puedo esperar a ver lo que la temporada 3 tiene preparado”, dijo la actriz.

Sin embargo, ella no es la primera en dejar la serie, ya que Barbie Ferreira, quien encarnó a Kat Hernández, anunció en 2023 que dejaría la serie: “Luego de cuatro años de encarnar al personaje más especial y enigmático, Kat, tengo que despedirme con los ojos llorosos. Espero que muchos de ustedes puedan verse reflejados en ella como yo lo hice”, había expresado.