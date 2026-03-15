"Traslados", seri e de Amazon Prime Video. Foto: Prime Video.

El documental argentino “Traslados”, dirigido por Nicolás Gil Lavedra, se posicionó entre los contenidos más vistos en la plataforma de streaming Amazon Prime Video en América Latina. La producción, que llegó al catálogo el 6 de marzo, logró escalar rápidamente en el ranking de documentales y despertó un fuerte interés del público en la región.

El film aborda uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente argentina: los llamados “vuelos de la muerte”, un método de desaparición utilizado durante la última dictadura militar en el país.

"Traslados", seri e de Amazon Prime Video. Foto: Prime Video.

Un documental que reconstruye uno de los crímenes más atroces de la dictadura

La película se centra en la maquinaria represiva desplegada durante el régimen militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. En ese período, numerosos detenidos clandestinos eran sedados y arrojados desde aviones al mar o al Río de la Plata, en un intento sistemático por eliminar pruebas y ocultar los asesinatos.

A través de un minucioso trabajo de investigación, “Traslados” reconstruye este mecanismo de exterminio utilizando material de archivo, testimonios y documentos históricos. El documental no solo narra los hechos, sino que también pone el foco en las historias de las víctimas y en la búsqueda de verdad y justicia por parte de sus familiares.

"Traslados", seri e de Amazon Prime Video. Foto: Prime Video.

Del circuito de festivales al éxito en streaming

Antes de su llegada al streaming, el documental tuvo su estreno en salas de cine en septiembre de 2024 en Buenos Aires, luego de participar en diversos festivales internacionales. Entre ellos se destaca su paso por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde recibió una buena recepción por parte de la crítica y el público.

También formó parte del Marché du Film, uno de los mercados cinematográficos más importantes del mundo, que se realiza en el marco del Festival de Cannes.

Posteriormente, la producción fue preseleccionada para los Premios Platino 2025 en la categoría de Mejor Documental, lo que reforzó su proyección internacional.

Un director con una historia vinculada a la memoria

El director de la película, Nicolás Gil Lavedra, cuenta con una trayectoria vinculada a proyectos cinematográficos relacionados con los derechos humanos. Entre sus trabajos anteriores se encuentra “Verdades verdaderas: la vida de Estela”, una película centrada en la historia de Estela de Carlotto.

Además, el cineasta es hijo de Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces que integró el histórico tribunal que en 1985 llevó adelante el Juicio a las Juntas, proceso judicial que condenó a los principales responsables de la dictadura militar.

"Traslados", seri e de Amazon Prime Video. Foto: Prime Video.

El documental incluye testimonios de sobrevivientes, familiares de desaparecidos, periodistas y especialistas en derechos humanos. Entre las voces que participan en el film se encuentran Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Cecilia De Vicenti, hija de Azucena Villaflor.

También aportan su mirada los periodistas Miriam Lewin y Eduardo Anguita, junto con el cineasta y actor Enrique Piñeyro.