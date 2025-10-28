La inesperada decisión de Sami Sheen, modelo de Only Fans: “He experimentado problemas de salud”

A través de sus historias de Instagram, Sami Sheen, modelo de Only Fans, reveló la decisión que tomó en medio de problemas de salud.

Sami Sheen. Foto: Instagram

Sami Sheen es una reconocida modelo de la plataforma de contenido para adultos Only Fans. La joven, hija de los reconocidos actores Denise Richards y Charlie Sheen, viene de utilizar sus redes sociales para exponer un problema de salud que data de hace dos años y tomó una decisión para poder tener una vida mejor.

La decisión de Sami Sheen, modelo de Only Fans

A través de sus historias de Instagram, Sami Sheen contó: "He experimentado problemas de salud durante casi dos años con los síntomas más extraños y finalmente descubrí que tengo la enfermedad de los implantes mamarios“.

La modelo de Only Fans se hizo la cirugía en 2022 y tuvo sus efectos secundarios. "No sé cómo no me he dado cuenta de esto antes, pero estoy tan contenta de tener finalmente una respuesta. Espero que me los quiten lo antes posible para empezar a sentirme mejor“, expresó.

"Definitivamente va a ser duro volver a este tamaño, no sólo física sino mentalmente. No me apetece en absoluto, pero sé que me sentiré mucho mejor cuando me los quiten, así que supongo que vale la pena“, sostuvo la joven de 21 años.

Los síntomas de la “enfermedad de los implantes” genera fatiga, confusión mental, dolores articulares y musculares, fluctuaciones de peso, depresión, ansiedad y caída del cabello.

En el caso de Sami Sheen, atravesó alergias, vértigo, erupciones cutáneas, cambios de humor, sequedad ocular, acné, dolores de cabeza y sensibilidad a la temperatura. “La enfermedad de implantes mamarios suele imitar ciertas enfermedades autoinmunes, pero estoy segura de que son mis implantes porque estos síntomas empezaron casi inmediatamente después de ponérmelos. Creo que tuve muy mala suerte, pero también estoy muy agradecida por haber tenido la suerte de detectarlo. Me siento fatal por todas las mujeres a las que les pasa esto y se quedan con ellos, porque esta enfermedad no es ninguna broma. No vale la pena en absoluto, pero vives y aprendes”, concluyó.