Giros inesperados, romance y fantasía: el k-drama de Prime Video que conquista a los fans del género

Con una trama que combina lo sobrenatural con un romance juvenil, este dorama coreano se ganó un lugar entre los éxitos del streaming.

Perdidamente enamorada. Foto: Prime Video.

El fenómeno de las series coreanas continúa en ascenso a nivel global, y “Perdidamente enamorada” se convirtió en uno de los lanzamientos más destacados del año.

La serie debutó primero por la señal coreana tvN, y luego comenzó a formar parte del catálogo internacional de Prime Video.

¿De qué trata “Perdidamente enamorada”?

La historia gira en torno a Park Sung Ah, una joven estudiante que oculta un secreto: de noche trabaja como chamana, conectando con fuerzas sobrenaturales. Su vida toma un giro inesperado cuando se cruza con Bae Gyeon Woo, un atractivo joven al que inmediatamente identifica como alguien destinado a morir pronto.

Sin embargo, la sorpresa es aún mayor cuando descubre que ese mismo chico se convierte al día siguiente en su nuevo compañero de clases. A partir de ese momento, ella decide hacer todo lo posible para cambiar su trágico destino.

Dirigida por Kim Yong Wan, la serie cuenta con 12 episodios que se lanzan de forma semanal. Sus protagonistas son dos rostros conocidos del mundo del K-Drama: Cho Yi Hyun, quien ganó notoriedad en “Estamos muertos” y “School 2021″, y Choo Yeong Woo, recordado por su participación en “Héroes de guardia”.

“Perdidamente enamorada” se suma al conjunto de ficciones coreanas que combinan lo emocional con lo fantástico. Su propuesta se alinea con el estilo de doramas que exploran conexiones espirituales, poderes ocultos y amores imposibles, una fórmula que sigue generando altos niveles de audiencia tanto en Asia como en América Latina.

Con capítulos que se actualizan cada semana en Prime Video, la serie busca captar al público que disfruta del romance juvenil, los dilemas sobrenaturales y las emociones intensas que caracterizan a las mejores producciones coreanas del género.

Para los amantes del k-drama, “Perdidamente enamorada” es una oportunidad para sumergirse en una historia donde el amor lucha contra el destino.

