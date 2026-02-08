Moving. Foto: Disney+

No es novedad que el éxito de las producciones asiáticas llegó para quedarse, una idea que se refuerza con sólo mirar los catálogos de cada plataforma de streaming. Tal es el caso de “Moving”, una serie coreana que, con solo 20 episodios en su primera temporada, se convirtió en uno de los contenidos más vistos de Disney+.

Basada en el popular webtoon homónimo de KangFull, esta producción surcoreana combina drama juvenil, thriller político y acción de superhéroes en una propuesta ambiciosa que cautivó tanto a la crítica como a la audiencia internacional. Conocé más sobre ella.

Serie coreana "Moving". Foto: IMDb.

¿De qué trata el k-drama “Moving”?

La historia sigue a Kim Bong-seok, un joven con la extraña capacidad de flotar, y a Jang Hui-soo, una misteriosa estudiante nueva en el colegio. Aunque inicialmente parece una serie enfocada en la adolescencia y los primeros amores, “Moving” revela progresivamente un trasfondo mucho más complejo.

A medida que avanza la trama, se desarrolla una red de secretos intergeneracionales, donde los padres de los protagonistas también tienen un pasado vinculado con habilidades sobrenaturales y un programa gubernamental clandestino.

Una de las principales virtudes de la serie es su estructura narrativa. Aunque el ritmo inicial es pausado y puede requerir paciencia, la historia se despliega en tres grandes arcos argumentales que permiten explorar en profundidad los personajes, sus historias y la dimensión política del mundo que habitan. La presencia de un asesino que persigue a adultos con superpoderes añade una tensión constante que se entrelaza con los dramas personales de los protagonistas.

El éxito no tardó en llegar: “Moving” se convirtió en la serie coreana más vista en la plataforma de Disney+, obtuvo una calificación perfecta del 100% en Rotten Tomatoes y un sólido 8,4 en IMDb. Además, fue reconocida con diversos premios en Corea del Sur y otros países asiáticos, consolidándose como una de las ficciones más destacadas del año pasado.

Serie coreana "Moving". Foto: Disney+.

La segunda temporada ya fue confirmada, aunque aún no hay fecha oficial de estreno. Mientras tanto, los fanáticos aguardan con expectativa el regreso de una historia que ha sabido combinar emoción, suspenso y reflexión social, en una fórmula que posiciona a “Moving” como uno de los títulos imprescindibles del auge global de las series coreanas.