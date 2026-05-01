El Encargado Foto: Disney+

La espera terminó y El Encargado volvió a convertirse en uno de los estrenos más comentados del año en streaming. La cuarta temporada de la serie protagonizada por Guillermo Francella ya está disponible en Disney+ y, desde su lanzamiento, los fanáticos se hacen la misma pregunta: cuántos capítulos tiene esta nueva entrega y si realmente marca el final de la historia de Eliseo Basurto.

Con una campaña de promoción que jugó fuerte con el misterio, imágenes inquietantes y mensajes ambiguos, la ficción creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat logró generar expectativa máxima incluso antes del estreno. Ahora que los episodios ya se pueden ver, te contamos todos los detalles clave de la temporada 4, sin spoilers innecesarios.

¿Cuántos capítulos tiene El Encargado temporada 4?

La cuarta temporada de El Encargado está compuesta por 7 capítulos, todos disponibles desde el día del estreno en la plataforma Disney+. A diferencia de otras series que optan por lanzamientos semanales, esta vez la plataforma apostó por liberar la temporada completa, ideal para quienes prefieren el binge-watching.

Disney+ estrenó El Encargado 4. Foto: Disney+

Cada episodio mantiene la duración habitual de la serie y profundiza una trama mucho más intensa, oscura y psicológica que en temporadas anteriores, con un Eliseo que ya no se conforma con sobrevivir.

Una temporada marcada por el poder, la ambición y el límite moral

En esta nueva etapa, Eliseo Basurto alcanza un nivel de influencia impensado en las primeras temporadas. Ya no es solo el encargado manipulador del edificio: ahora se mueve entre figuras de poder, decisiones estratégicas y alianzas peligrosas. Sin embargo, esa aparente cima trae consigo consecuencias inevitables.

La historia gira en torno al enfrentamiento definitivo con Matías Zambrano, el personaje interpretado por Gabriel Goity, un duelo que atraviesa todos los episodios y empuja al protagonista a cruzar límites cada vez más inquietantes. La narrativa plantea una pregunta constante: ¿hasta dónde puede llegar Eliseo sin destruirse a sí mismo?

El final y la escena que nadie esperaba

Uno de los grandes ganchos de la temporada es su escena post-créditos en el último capítulo. Este recurso, poco habitual en producciones nacionales, funciona como un guiño directo a los fans y deja abierta la puerta a múltiples interpretaciones sobre el destino final del personaje.

Desde la producción mantienen absoluto hermetismo, pero la frase incluida en la gacetilla oficial —“en la vida de Eliseo, incluso el final puede no ser el final”— alimentó teorías sobre una posible continuidad o giro inesperado.

Un elenco de lujo con regresos y participaciones especiales

La temporada 4 no solo refuerza su historia, sino también su elenco. Regresan personajes clave interpretados por Manuel Vicente y Gastón Cocchiarale, mientras que se suman participaciones estelares que sorprendieron al público:

Arturo Puig , en el rol del Presidente

Luis Brandoni , como “el Polaco”

Benjamín Vicuña

Claudia Fontán

Norman Briski

Estas incorporaciones le aportan peso político, tensión y una dimensión aún más coral al conflicto central.

Guillermo Francella y Gabriel "Puma" Goity en "El Encargado". Foto: Disney+.

Por qué El Encargado 4 es la temporada más comentada

Además del impacto narrativo, el estreno estuvo acompañado por una acción promocional que no pasó desapercibida: la instalación de una estatua de Eliseo en las Barrancas de Belgrano, disponible por tiempo limitado para los fans. El gesto reforzó el vínculo entre la serie y el público, y convirtió a la producción en tendencia en redes sociales.

Con solo 7 episodios, la cuarta temporada logra condensar tensión, humor ácido y drama psicológico, reafirmando a El Encargado como una de las ficciones argentinas más sólidas y provocadoras del streaming actual.