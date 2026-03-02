Serie coreana "Buen Chico". Foto: Amazon Prime.

El universo de los k-dramas sigue renovándose y expandiendo sus fronteras, sobre todo a la hora de llegar a los catálogos de las principales plataformas de streaming. Esta vez lo hace de la mano de uno de los actores más queridos del panorama audiovisual surcoreano: Park Bogum.

Tras el éxito de “Si la vida te da mandarinas”, el actor volvió a estar en la pantalla con el éxito “Good Boy”, una serie de Prime Video que se desmarca de sus papeles anteriores y apuesta por una narrativa cargada de acción, emoción y un profundo trasfondo humano.

¿De qué trata la serie coreana “Good Boy”?

Estrenada hace algunos meses en Prime Video, “Good Boy” cuenta la historia de un grupo de exatletas olímpicos convocados por una fuerza policial especial para enfrentar a una organización criminal que siembra el terror en la ciudad.

Lejos de ser un simple espectáculo de destrezas físicas, la serie se adentra en los dilemas personales y morales de sus protagonistas, todos ellos marcados por el abandono, la injusticia o la frustración.

El personaje central, Dong-ju (interpretado por Bogum), es un exboxeador olímpico que, tras haber sido injustamente expulsado del mundo deportivo, encuentra una segunda oportunidad en esta arriesgada propuesta institucional.

La dirección de Shim Na-yeon y el guion de Lee Dae-il logran un balance sólido entre escenas de acción coreografiadas con gran precisión y momentos más introspectivos, que permiten al espectador conectar con las heridas y motivaciones de cada personaje.

Elenco del k-drama

El elenco está conformado por varios talentos. Kim So-hyun da vida a Ji Han-na, una tiradora prodigio que también busca reivindicarse luego de una carrera marcada por la presión y el aislamiento.

Lee Sang-yi encarna a Kim Jong-hyeon, un esgrimista brillante cuya inteligencia táctica será clave para el equipo. Heo Sung-tae interpreta a Ko Man-sik, un luchador convertido en el líder natural del grupo, mientras que Tae Won-seok, como Shin Jae-hong, aporta humanidad a través de su interpretación de un exlanzador de disco que se une a la policía por necesidad, aunque evita activamente el combate.

Cada personaje cuenta con su propio arco dramático, que se desarrolla con profundidad a lo largo de los episodios. Más allá de sus habilidades físicas, lo que los define es su humanidad, sus contradicciones y el peso de sus decisiones pasadas. Esta combinación de acción y desarrollo emocional es uno de los puntos más altos de la serie.

Más allá del atractivo visual y el dinamismo argumental, la serie plantea preguntas esenciales: ¿Qué significa ser “bueno” en un entorno corrupto?

Con solo dos episodios disponibles, “Good Boy” ya logró conquistar a un amplio público internacional. Cada semana se revelarán nuevas piezas de esta historia que combina adrenalina y humanidad. La serie ya se puede ver en Prime Video.