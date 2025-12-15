Con colaboraciones de Rubén Rada, Flor Raggi y su hija Renata, Nicolás Repetto se lanza como cantante a los 68 años

El 19 de diciembre saldrá su primer disco, “Iré”, compuesto por seis canciones de su autoría.

Nicolás Repetto se lanza como cantante. Foto: Gabriel Rocca - EPSA Music

Nicolás Repetto es reconocido como periodista, conductor televisivo, y productor. Siempre fue un innovador de los medios, especialmente en televisión, al punto de haber ganado el primer Martín Fierro de Oro con su recordado programa “Fax”. Curioso por naturaleza, también diversificó su actividad y, si bien volvió a la televisión esporádicamente, se concentró en sus negocios, en dirigir teatro y a dar rienda suelta a su pasión: la música.

Desde muy joven se mostró apasionado por la composición musical. De hecho es coautor de las cortinas de todos sus programas. Y ahora comenzó una nueva etapa como cantante al frente de La Juanita, una propuesta que lo encuentra entusiasmado y afrontando con seriedad y el compromiso profesional que amerita este proyecto. Hay que reconocer que lo encara con el absoluto espíritu amateur de alguien que ama y disfruta de hacer música para compartirla con los demás.

Nicolás Repetto en tiempos de "Fax". Foto: Instagram Nicolás Repetto.

Con su hija y el Negro Rada

Desde 2018, cuando condujo “El noticiero de la gente”, Nico Repetto no volvió a la tele. En una trayectoria destacada, siempre estuvo acompañado por los mejores, convirtiéndose en un gran armador equipos, así como en un descubridor de talentos que hoy son figuras, como Marley. Para esta nueva aventura también, ya que está respaldado por un excelente grupo de músicos uruguayos, cuya impronta se nota en las canciones de su primer proyecto discográfico que se lanzará el 19 de diciembre, “Iré”.

Repetto como conductor de "El noticiero de la gente". Foto: Instagram Nicolás Repetto

La placa se compone de seis canciones de su autoría y composición:

“Iré” (ft Rubén Rada) “Tierra y mar” “Flotar” (ft Renata Repetto) “Nada espacial” (ft Renata Repetto e Isabel Aladro) “Nada menos” (ft Renata Repetto e Isabel Aladro) “Trama la vida”

Como se lee, las voces de Isabela Aladro (finalista de “La Voz”), su hija Renata y del icónico “Negro” Rubén Rada fueron parte de estas grabaciones. También participan en el disco Santiago Olariaga en guitarras, bajo eléctrico, teclados arreglos y dirección musical; Ignacio Mendiverri en viola; Julián Semprini en batería y percusión; y Gonzalo Levin en saxo alto y tenor. Su esposa Florencia Raggi, Damián Dewailly, Oriente Olariaga y Eva Govea hacen los coros coros.

Aunque se autodefine como aficionado, las composiciones de Nico están a la altura de cualquier otra música profesional de la actualidad. Con un estilo marcado de canción uruguaya, cercano a Jorge Drexler y Kevin Johansen, una parte del repertorio se grabó en vivo en Ferona (La Juanita, Punta del Este). La producción ejecutiva es del propio Repetto y la masterización es de Mauro Cambarieri. El disco será editado y distribuido por EPSA Music.