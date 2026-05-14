Shakira, BTS y Madonna. Foto: NA.

La FIFA confirmó una noticia importante de cara al Mundial 2026 y, por primera vez en la historia de este certamen, habrá un megaespectáculo durante el medio tiempo de la final del campeonato de fútbol que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los artistas elegidos para encabezar el espectáculo de medio tiempo son la colombiana Shakira, la reina del pop, Madonna, y la exitosa banda de K-pop surcoreana BTS.

Esta nueva propuesta musical tiene un propósito de recaudar fondos para la fundación Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que busca mejorar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo.

“El escenario más grande del mundo. Un propósito aún más grande. El 19 de julio, el show final de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM llega al Estadio de Nueva York de Nueva Jersey, con las superestrellas @madonna, @shakira y @bts.bighitofficial”, escribieron en la cuenta oficial de FIFA.

Sobre la idea detrás de la propuesta, explicaron: “El Halftime Show apoya al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa histórica que trabaja para recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para los niños de todo el mundo. A lo largo del torneo, 1 US$ de cada boleto vendido a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será donado al Fondo”.

Cómo es el álbum del Mundial 2026 y cuántas figuritas tiene en total

El Mundial 2026 marcará un cambio histórico en la Copa del Mundo con la expansión a 48 selecciones, y el álbum refleja perfectamente esa transformación.

La nueva edición incluye sobres con siete figuritas, más páginas que nunca y una estructura completamente adaptada al nuevo formato del torneo. Cada selección cuenta con foto grupal, escudo brillante y retratos individuales de sus futbolistas más importantes.

El álbum oficial del Mundial 2026, diseñado por la histórica empresa italiana Panini. Foto: Panini

Todo eso elevó considerablemente la dificultad para completar la colección. Con casi mil figuritas disponibles, muchos especialistas consideran que este podría ser el álbum más complejo de llenar en toda la historia de Panini.