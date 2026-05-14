Qué es de la vida de Kike Teruel tras abandonar Los Nocheros:

Kike Teruel decidió alejarse de los escenarios después de casi cuatro décadas junto a Los Nocheros. Foto: Instagram / teruelkike.

Después de casi cuatro décadas de éxito junto a Los Nocheros, Kike Teruel decidió cambiar por completo su estilo de vida. El cantante dejó los escenarios en 2023 y se instaló cerca de Mar del Plata, donde comenzó una etapa de su vida mucho más tranquila, pero sin dejar definitivamente de lado al folklore.

Lejos del ritmo intenso de las giras y los recitales para miles de personas, el músico eligió priorizar su salud, el tiempo con sus seres queridos y una rutina mucho más simple. La decisión sorprendió a muchos fanáticos del grupo salteño, aunque el propio artista explicó que se trató de una necesidad personal que venía atravesando desde hacía tiempo.

El músico se instaló en una zona rodeada de bosque cerca de Mar del Plata junto a su familia. Foto: NA.

En una entrevista brindada tiempo atrás a la periodista Pía Shaw, Teruel reveló el difícil momento que atravesó antes de abandonar definitivamente la banda. “Llegó un momento en que la pasé mal. Estuve un año con fotofobia, tenía que vivir a oscuras”, expresó

Tras 37 años arriba de los escenarios junto a Los Nocheros, el cantante reconoció que el desgaste físico y emocional terminó siendo determinante. “¿Y ahora qué hago?”, se preguntó después de tomar la decisión de alejarse de la música profesional.

Cuándo se fue Kike Teruel de Los Nocheros

Para la sección de Espectáculos, aquí tenés la adaptación de la emotiva despedida de Kike Teruel, manteniendo el sentimiento de la noche y sus declaraciones textuales:

El último adiós de Kike Teruel a Los Nocheros: una noche de lágrimas y música en el Movistar Arena

Tras 40 años de una vida dedicada por completo a la música y al folklore, Kike Teruel cerró su etapa como integrante de Los Nocheros. La despedida tuvo lugar el viernes 30 de junio de 2023 en el Arena de Villa Crespo, donde las emociones estuvieron a flor de piel tanto arriba como abajo del escenario.

El cantante abandonó el grupo el pasado en un show realizado el 30 de junio de 2023. Foto: Cuenta de Instagram de Los Nocheros

El músico vivió una jornada cargada de nostalgia. Acompañado por grandes amigos y colegas como Soledad Pastorutti, Marcela Morelo y Los Tekis, Teruel fue el protagonista de una noche que marcó el fin de una era para el grupo salteño.

Con la voz quebrada y visiblemente conmovido, lanzó una frase que resonó en todo el estadio. “Mi corazón y mi voz se quedan con ustedes. Quería que empiece pero no quiero que termine”, expresó.

El presente de Kike Teruel tras dejar Los Nocheros

Desde hace dos años, Kike Teruel vive en una zona rodeada de bosque, ubicada a unos 20 kilómetros de Mar del Plata. Allí comparte una vida mucho más tranquila junto a su esposa, Carina, y su hijo menor, Felipe.

A pesar de su salida de Los Nocheros, Kike Teruel aseguró que mantiene una buena relación con sus excompañeros. Foto: Instagram / teruelkike.

El músico explicó que necesitaba frenar por completo y reconectarse con aspectos cotidianos que durante años quedaron relegados por la intensidad de la carrera artística. “Yo quería hacer un impasse, no quería pensar en nada”, aseguró.

El exintegrante de Los Nocheros también dejó en claro que su salida de la banda no estuvo relacionada con conflictos internos ni diferencias personales con sus compañeros. “No me fui por un problema sino que era una decisión”, subrayó.

La nueva etapa incluyó además un cambio profundo en su forma de entender el éxito y el tiempo personal. Después de abandonar incluso la mansión familiar que tenía en Salta, eligió instalarse en una vivienda mucho más pequeña y rodeada de naturaleza.

El cantante contó que sufrió fotofobia durante un año y que necesitaba frenar el ritmo de vida que llevaba. Foto: Instagram / teruelkike.

El nuevo proyecto familiar de Kike Teruel en la Costa Atlántica

Aunque decidió alejarse del circuito tradicional de recitales, Kike Teruel nunca abandonó del todo su vínculo con la música y el folclore. Uno de sus proyectos más importantes en esta nueva etapa es “La Nochera”, un almacén de campo impulsado junto a su familia, donde suelen organizar peñas folklóricas y encuentros musicales. “Es un lugar para encontrarnos, para que la gente venga a comer algo rico y escuchar música”, contó el cantante sobre el emprendimiento.

“La Nochera”, el nuevo emprendimiento familiar de Kike Teruel, combina gastronomía regional y peñas folklóricas. Foto: Instagram @lanochera.almacendecampo

El espacio celebró recientemente su primer aniversario y Teruel compartió un mensaje cargado de emoción para agradecer el acompañamiento del público. Allí definió el proyecto como “un hermoso emprendimiento familiar creado con muchísimo esfuerzo, amor y calidez salteña”.

Kike Teruel, entre su nueva vida y los escenarios

Lejos de hablar de retiro definitivo, el cantante continúa desarrollando nuevas actividades vinculadas al folclore argentino. Actualmente conduce un programa de streaming centrado en la música popular y las tradiciones nacionales, una apuesta que surgió a partir de su preocupación por la pérdida de espacio que sufrió el género en los últimos años.

Además de sus proyectos familiares, el artista conduce un programa de streaming dedicado al folclore argentino. Foto: Instagram / teruelkike.

“Es un género que ha perdido mucha presencia y hay que defenderlo”, afirmó. El vínculo con sus excompañeros también continúa intacto. Según explicó el músico, mantienen encuentros frecuentes y la relación sigue siendo cercana. “Nos vemos, comemos juntos, está todo bien”, aseguró.

A los 61 años, Kike Teruel parece haber encontrado una nueva definición de éxito: una vida más simple, conectada con la familia, la naturaleza y los momentos cotidianos. “Lo que trabajo lo gasto; nunca fui de guardar”, admitió con honestidad, reafirmando una filosofía de vida más despreocupada y enfocada en disfrutar el presente.