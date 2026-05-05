Juan Darthés

La Justicia de Brasil confirmó este martes la condena a seis años de prisión del actor Juan Darthes en el caso de violación denunciado por su colega Thelma Fardin. De todas maneras, la medida implica un régimen semiabierto.

En ese contexto, el actor pasará las noches en prisión y podrá salir durante el día, según informaron fuentes cercanas a la causa, que es llevada adelante por el Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región, que, a su vez, rechazó los planteos que presentó la defensa de Darthés y así avanzó con la disposición.

Asimismo, el fallo indica que los hechos por los que se denuncia al intérprete fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia.

Juan Darthés - Thelma Fardín.

A través de un video en el que compartió el largo recorrido del proceso judicial, la actriz se encargó de dar la noticia junto a Amnistía Internacional y su querella integrada por Carla Junqueira y Martín Arias Duvalque llevó ocho años. “Ganamos otra vez”, escribió.

“La Justicia de Brasil dio un paso clave: rechazó los recursos de Juan Darthés y confirmó la condena por la violencia sexual contra Thelma Fardin. El fallo ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia”, señalaron desde Amnistía.

“Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyo en este proceso”, escribió Fardín, por su parte, nombrando una por una a todas las personas que fueron parte, familiares, amigos y abogados.

Y añadió: “A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lágrima, nos fuimos curando entre todas”.

“A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias”, cerró.