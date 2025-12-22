Rating: Telefe sigue creciendo y afianza su liderazgo en TV de aire

En la semana comprendida entre el lunes 15 y el domingo 21 de diciembre, se impuso otra vez ante toda su competencia, según la medición de SMAD (Sistema de Medición Digital).

MasterChef Celebrity Argentina. Foto: Telefe.

Durante la semana comprendida entre el lunes 15 y el domingo 21 de diciembre, Telefé lideró el rating de televisión de aire en Argentina, según la medición de SMAD (Sistema de Medición Digital), aumentando la audiencia respecto del período anterior.

Telefe cerró la tercera semana de diciembre de 2025 con un promedio de 7,56 ppuntos, dejando a El Trece en el segundo puesto, con 3,71.

El tercer lugar fue para América con 2,69 y le siguieron Canal 9 (1,43), TV Pública (0,18), NET TV (0,16) y Bravo (0,06).

Rating TV de aire entre el lunes 15 y el domingo 21 de diciembre de 2025. Foto: Prensa

Cómo mide el rating SMAD

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.