Marley, conductor de TV. Foto: Telefe

Marley confirmó los detalles de la nueva edición del programa “Por el mundo”, que este año se adaptará al formato Mundial, con el fin de hacer una cobertura de color del campeonato de fútbol. En este nuevo programa, Marley compartirá la conducción con el influencer y creador de contenido Ian Lucas, quien además ganó la última edición de MasterChef.

“La idea es hacer ‘Por el mundo’ y estar con Ian, además de invitados especiales. Vamos a ser un grupo de gente muy grande”, detalló el conductor en declaraciones a Sálvese quien pueda (América TV). Además, Marley adelantó que el punto de inicio será en México, país donde Ian es conocido.

Marley y el influencer Ian Lucas conducirán juntos "Por el Mundo: Mundial". Video: SQP.

Por otro lado, el conductor adelantó algunos de los invitados que se sumarán a la travesía mundialista: “Seguramente vendrá Flor (Peña) en algún momento y con ‘la Su’ (Giménez) también vamos a hacer algo, como siempre”.

Por último, Marley desestimó cualquier conflicto con él, frente a los rumores de que Ian Lucas conduciría Popstars: “Todavía no trabajé con Ian, pero es súper respetuoso y tiene buena onda. El mundo del espectáculo tiene que renovarse”, concluyó.

Marley conducirá Por el Mundo: Mundial con Ian Lucas. Foto: NA

Ian Lucas ganó la última edición de MasterChef Celebrity

Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity Argentina tras imponerse en la gran final ante Sofía “La Reini” Gonet, en una definición cargada de emoción y alto nivel gastronómico.

La última gala, emitida por Telefe, mantuvo expectante a la audiencia hasta el final, luego de dos jornadas intensas en las que ambos finalistas debieron demostrar todo su talento con un exigente menú de tres pasos: entrada, plato principal y postre.

Ian Lucas, nuevo campeón de MasterChef. Foto: Instagram @ianlucas

MasterChef Celebrity Argentina tuvo una definición de alto nivel

Ian logró destacarse con una propuesta sólida desde lo técnico y lo conceptual, lo que terminó inclinando la balanza a su favor frente al estilo innovador de “La Reini”, quien también recibió elogios del jurado por su desempeño a lo largo del certamen.

El veredicto estuvo a cargo del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes evaluaron cada detalle de los platos antes de anunciar al ganador.

Además del trofeo, Ian se llevó el premio mayor de 50 millones de pesos, convirtiéndose en el nuevo dueño del delantal dorado y en el gran protagonista de la edición 2025/26.