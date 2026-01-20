Sofía Pachano embarazada Foto: NA

Sofía Pachano dio a luz a su primer hijo tras seis años de relación con Santiago Ramundo y lo compartió en sus redes sociales.

“Holi Vito Ramundo Pachano”, escribió la actriz junto a la primera foto de su bebé, anuncio felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores.

Nacimiento de Vito, el hijo de Sofia Pachano. Foto: NA

Si bien la hija de Aníbal Pachano decidió no mostrar el rostro del recién nacido, la imagen logró transmitir toda la emoción del momento.

En la foto se observa al bebé recostado, envuelto en una mantita clara con delicados detalles y usando un gorrito tejido color crema, que deja ver parte de su orejita y su cabello oscuro.

Sofía Pachano y su novio

En uno de sus brazos también se distingue la pulsera identificatoria del sanatorio, mientras el pequeño descansa plácidamente, en una postal íntima y conmovedora que refleja la felicidad de la flamante mamá.