Charly García, músico

La salud de Charly García generó preocupación este miércoles, luego de que se confirmara su internación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) debido a una operación programada.

Según se informó al aire en LAM, el reconocido músico fue sometido a una nefrectomía parcial, cirugía en la que se extirpa una parte del riñón. “Salió todo bien”, aseguró el mánager de García en un mensaje enviado al ciclo conducido por Ángel de Brito.

Cómo sigue la salud de Charly García tras ser operado

En tanto, el entorno del reconocido artista señaló que el panorama de su salud es alentador, ya que tras la operación, continúa con su recuperación en una habitación común.

Charly García fue operado y continúa internado. Foto: Prensa

En tanto, los médicos iniciaron un proceso de diálisis para acompañar el funcionamiento renal luego de la intervención. A su vez, monitorean desde cerca su evolución, más aún al tratarse de una cirugía planificada, la cual permite manejar el día a día con mayor previsibilidad.

Qué es una nefrectomía parcial

Una nefrectomía parcial es un tipo de cirugía en la que se extirpa parte del riñón para tratar una enfermedad o lesión. Una vez corregida la afección, el cirujano reconstruirá el riñón. Mantener la función renal es importante porque estos órganos son los principales filtros del cuerpo, esenciales para la vida.

Durante una nefrectomía parcial abierta típica, el cirujano realiza una o más incisiones grandes en el abdomen. Generalmente, se recomienda este tipo de procedimiento si el paciente tiene un tumor grande o invasivo en el riñón.

También pueden realizar el procedimiento mediante laparoscopia, la cual es menos invasiva que la cirugía abierta tradicional. En la misma, el médico realiza de dos a cuatro pequeñas incisiones en el abdomen. Luego, inserta una varilla delgada con una cámara en el extremo (laparoscopio) a través de una de las incisiones para visualizar el interior del cuerpo, para dar paso a la introducción de los instrumentos quirúrgicos a través de las demás incisiones.

Generalmente, se le recomienda una nefrectomía parcial robótica a los pacientes que tienen un tumor renal pequeño o si la extirpación completa del riñón podría provocar insuficiencia renal y la necesidad de diálisis.