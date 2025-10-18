Se retrasa Blood of My Blood: cuándo podría llegar la temporada 2 de la precuela de Outlander

La precuela de Outlander volvió a generar expectativa entre los fans, pero las últimas novedades no son alentadoras. Todo indica que el estreno no será tan pronto como muchos esperaban. ¿Cuándo podría llegar?

Julia, mamá de Claire, y Brian, papá de Jamie, en Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Oficialmente, le damos la bienvenida al Droughtlander. El final de la primera temporada de Outlander: Blood of My Blood dio mucho de qué hablar, con un final abierto que mantuvo a los fans expectantes. Todos esperan que la segunda temporada resuelva al menos algunas de las incógnitas, pero las noticias no son alentadoras.

Quienes siguen Outlander saben que no hay nada más duro que atravesar un Droughtlander… y esta vez son dos al mismo tiempo: la espera por la octava y última temporada de Outlander y la llegada de la segunda entrega de Blood of My Blood.

Temporada 2 de Blood of My Blood, la precuela de Outlander: fecha de estreno, producción y postproducción

Aunque todavía no hay una fecha oficial de estreno para la temporada 2 de Outlander: Blood of My Blood, podemos hacer algunos cálculos. El 2025 queda prácticamente descartado, ya que la segunda temporada se encuentra actualmente en producción.

La primera entrega se filmó durante unos siete meses, aunque sufrió algunos retrasos por cuestiones climáticas. Si tomamos eso como referencia, la producción podría extenderse unos seis meses o un poco más en esta nueva temporada. Dado que comenzó en junio, el rodaje se extendería hasta finales de 2025.

A eso hay que sumar la etapa de posproducción, que suele demorar tanto o incluso más que la filmación. Esto significa que habría que esperar al menos otros seis meses para completar todo el proceso antes del estreno.

Además, STARZ deberá ajustar su calendario de estrenos, ya que cuenta con otras series en distintas fases de producción. Por ejemplo, la primera temporada terminó de rodarse en julio de 2024, pero recién se estrenó en agosto de 2025. Si bien podría haber llegado antes, se eligió esa fecha para coincidir con el aniversario del estreno de Outlander.

Con todo esto en mente, lo más probable es que la temporada 2 llegue recién a finales de 2026. Algunos incluso estiman principios de 2027, aunque esa opción parece menos ideal, ya que dejaría pasar demasiado tiempo desde el final de Outlander y podría diluir un poco el entusiasmo del público.