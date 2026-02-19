House of the Dragon. Foto: HBO Max.

HBO Max lanzó el primer adelanto de la tercera temporada de House of the Dragon y generó grandes expectativas. La esperada continuación de la precuela de Game of Thrones llegará en junio y promete llevar el conflicto de los Targaryen a un nuevo nivel. Mientras tanto, los seguidores del universo creado por George R. R. Martin transitan los episodios finales de El Caballero de los Siete Reinos.

El avance muestra a los distintos bandos de la fracturada Casa Targaryen avanzando hacia la guerra abierta, con escenas cargadas de tensión y dragones dominando el cielo en combates espectaculares. La nueva entrega estará marcada por el lema “Del fuego surge la oscuridad”, una frase que anticipa un tono todavía más sombrío.

La Casa del Dragón - Temporada 3 | Teaser Oficial | HBO Max

Según trascendió, la temporada incluirá una gran secuencia bélica que en un principio iba a formar parte de la segunda entrega. Sin embargo, tras la reducción de esa temporada a ocho episodios, la producción decidió trasladar esa batalla a la tercera.

El adelanto llega en un momento clave, ya que El Caballero de los Siete Reinos se encamina a su cierre de temporada. Con una escala más íntima y un presupuesto más acotado, la serie recibió elogios tanto del público como de la crítica, lo que abrió comparaciones inevitables entre ambas producciones. En cualquier caso, 2026 marcará un hito para la franquicia, con dos proyectos ambientados en el mismo universo estrenándose en un mismo año.

Cuándo se estrena la tercera temporada de House of the Dragon

En el póster que acompaña el primer adelanto del esperado estreno, se confirma que la tercera temporada llegará en junio a través de Max. Aunque todavía no se reveló una fecha exacta, el anuncio ayuda a calmar la ansiedad de los fans.

De qué trata House of the Dragon

Inspirada en la novela Fuego y sangre, la historia se sitúa dos siglos antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y explora el auge y la posterior fractura de la dinastía Targaryen, varias generaciones antes del nacimiento de Daenerys. El elenco incluye a Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke y Rhys Ifans, entre otros.

La serie fue creada por Ryan Condal, quien además se desempeña como productor ejecutivo junto al propio Martin y un amplio equipo creativo que continúa expandiendo el universo de Westeros en la pantalla.