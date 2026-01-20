Se estrenó El Caballero de los Siete Reinos en HBO Max:

La serie “El Caballero de los Siete Reinos” (en inglés, A Knight of the Seven Kingdoms) ya se encuentra disponible en HBO Max. Se trata de un nuevo spin-off del universo de “Game of Thrones”, basado en las novelas cortas de George R. R. Martin conocidas como los Cuentos de Dunk y Egg. En este contexto, surge una pregunta clave: ¿es necesario haber visto Game of Thrones y House of the Dragon para entenderla? Seguí leyendo para saber todos los detalles.

La producción debutó el domingo 18 de enero en la plataforma y los episodios se irán lanzando de manera semanal hasta completar un total de siete capítulos. En Argentina, cada episodio se estrena a las 0.00, es decir, durante la madrugada del lunes.

A diferencia de la serie original o de “House of the Dragon”, esta propuesta apuesta por un tono más íntimo y aventurero, con menos foco en las grandes conspiraciones políticas y más en las historias personales de sus protagonistas.

Cómo es “El Caballero de los Siete Reinos”, el spin off de Game of Thrones

Sinopsis

La historia se sitúa aproximadamente un siglo antes de los eventos de Game of Thrones y unos 70 años después de La Casa del Dragón. En esta época, la dinastía Targaryen todavía ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún está fresco en la memoria de la gente.

Más detalles de la historia

La trama sigue las aventuras de una pareja improbable que viaja por los paisajes de Poniente. Ser Duncan el Alto (Dunk) es un joven caballero errante, ingenuo pero valiente y de gran estatura, que busca ganarse la vida y el honor en los torneos y campos de batalla.

Por su parte, Egg es su pequeño y misterioso escudero, un niño calvo y perspicaz que, en realidad, oculta una identidad real: es el príncipe Aegon Targaryen, futuro rey Aegon V.

La serie se enfoca en la vida del pueblo llano, los caballeros de alquiler y las injusticias sociales del reino. Además, al basarse en tres novelas cortas (El caballero errante, La espada leal y El caballero misterioso), la narrativa es más lineal y se centra en los viajes de los protagonistas.

Además, explora las semillas de lo que vendría después. Aegon V (Egg) fue conocido como “El Improbable” por ser el cuarto hijo de un cuarto hijo, y su reinado intentó mejorar la vida de los plebeyos, algo que sembró descontento entre los nobles. Además, Dunk llega a convertirse en el legendario Comandante de la Guardia Real.

El caballero de los siete reinos es, en esencia, una historia de amistad, honor y aprendizaje sobre qué significa realmente ser un héroe en un mundo donde los reyes y señores a menudo olvidan a su pueblo

¿Es necesario ver Game of Thrones y House of Dragons?

La historia funciona de manera independiente, por lo que no es estrictamente necesario haber visto Game of Thrones ni House of the Dragon, aunque contar con algunos conocimientos previos del universo puede enriquecer la experiencia.