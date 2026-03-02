El "nuevo aspecto" de Jim Carrey. Foto: NA.

Jim Carrey volvió a estar en el centro de las miradas tras su reaparición pública en la 51ª edición del César de Honor, durante la entrega de los premios del cine francés. Sin embargo, su presencia el pasado 26 de febrero no generó repercusión por su logro, sino por el aspecto de su rostro.

Su aparición dio lugar a todo tipo de teorías, entre ellas que el actor “estaba muerto” o que “había sido reemplazado por un clon”.

Según trascendió, la polémica en torno a la “nueva cara” de Carrey encendió las alarmas entre los conspiracionistas, quienes aseguraron que sus gestos, su voz e incluso el color de sus ojos eran distintos.

La teoría de que Jim Carrey está muerto creció en redes

Las redes sociales estallaron durante el fin de semana tras los múltiples videos y fotos que circularon del actor en sus películas, comparándolas con su última aparición en París. Pero la teoría de que Carrey estaba muerto comenzó a tomar fuerza tras una entrevista a la prensa, donde él menciona “estar muerto”.

“Me lancé a un gran desafío al intentar hacer mi discurso en francés. Lo escribí, investigué y lo practiqué como loco. Pero luego vi a todos los demás hablando a mil kilómetros por hora allá arriba al recibir sus premios y me dije: ‘estoy muerto’”, contó el humorista sobre el discurso que dio cuando recibió su premio.

¿El cambio de look de Jim Carrey fue un experimento social?

El personificador de estrellas, Alexis Stone, indicó que el nuevo aspecto de Jim Carrey era nada más y nada menos que una máscara hiperrealista y maquillaje.

Stone terminó con el misterio al compartir una publicación en su cuenta de Instagram, mostrando un primerísimo primer plano de la cara de él como “Carrey”, otra con la máscara y dentadura que utilizó para personificarlo, y una de él vestido de gala en la premiación.

Sin embargo, algunos usuarios aún sospechan de la veracidad de los hechos debido a que la imagen parece hecha con inteligencia artificial y el aún el actor no se pronunció al respecto.

En ese contexto, le exigen al maquillador que suba pruebas de él luciendo la máscara para alivianar las teorías conspirativas sobre Carrey.