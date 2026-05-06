La camisa blanca es ideal para cualquier look. Foto: Freepik.

La camisa blanca clásica es una prenda infaltable en todo guardarropa, ya que temporada tras temporada es un comodín tanto para día como para noche. En las nuevas tendencias, las pasarelas enseñaron a combinar distintos tipos de texturas y telas junto con esta prensa para un outfit de noche que atraiga todas las miradas.

Esta innovadora propuesta no solamente apela a la creatividad de cada persona, sino que también invita a experimentar con las texturas y los colores: la clave es encontrar un equilibrio perfecto entre algo casual y elegante, permitiendo que cada uno exprese su estilo como más le guste.

Esta tendencia, además, propone accesorios llamativos como cinturones anchos, joyería minimalista y corsets para combinar con este must-have de los armarios y destacar la figura al último grito de la moda.

Cuatro looks de noche con camisa para romperla en la ciudad

Camisa blanca y pantalones de cuero

Camisa blanca y pantalones de cuero, looks. Foto: Pinterest.

Combiná una camisa blanca clásica con unos pantalones de cuero negros. Para darle un toque extra de estilo, podés añadir tacones altos o botas y un cinturón llamativo. Completá con una chaqueta de cuero o un blazer para un toque de sofisticación.

Camisa de seda y falda de lentejuelas

Camisa de seda y falda de lentejuelas, looks. Foto: Pinterest.

Si tenés una camisa clásica de seda o satín, podés combinarla con una falda de lentejuelas para un contraste entre lo elegante y lo atrevido. Unas sandalias de tacón o botas de caña alta con detalles metálicos también serían una excelente opción.

Camisa anudada y pantalones de tiro alto

Camisa y pantalones de tiro alto, looks. Foto: Pinterest.

Para un look más desenfadado pero sofisticado, podés anudar la camisa en la cintura y combinarla con unos pantalones de tiro alto de tela satinada o con brillo. Los tacos altos o sandalias con detalles en dorado o plateado agregarán un toque de glamour.

Camisa blanca y blazer oversized

Camisa blanca y blazer oversized, looks. Foto: Pinterest.

La camisa blanca clásica queda increíble cuando la usás con un blazer oversized en colores metálicos o con algún detalle de brillo. Para elevar aún más el outfit, podés agregar unos pantalones slim o unos jeans oscuros y tacos cerrados para equilibrar el conjunto.