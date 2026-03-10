Wos anunció su gira por la provincia de Buenos Aires:

Wos. Foto: Prensa Wos

WOS anunció su GIRA BONAERENSE ‘26, un recorrido que lo llevará por Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Junín, Ituzaingó, Villa Ballester y Lanús, marcando su regreso a estos escenarios después de cuatro años.

El recorrido incluye microestadios emblemáticos de la provincia, escenarios donde alguna vez tocaron artistas como Sumo, Los Redondos, Riff y La Renga, y que hoy vuelven a vibrar con la potencia del vivo de WOS.

El anuncio llega en un gran momento para WOS, que hace menos de un mes fue el encargado de cerrar el Festival Buena Vibra en Buenos Aires, luego de haber finalizado 2025 con siete presentaciones masivas -seis en el Estadio Obras Sanitarias y una en el Hipódromo de La Plata, frente a más de 40.000 espectadores.

Wos.

Con su banda integrada por Chipi Rud (guitarra), Natasha Iurcovich (bajo), Francisco Azorai (teclados) y Tomi Sainz (batería), el artista desplegará un show donde conviven intensidad, poesía y una energía colectiva que transforma cada presentación en una experiencia única.

FECHAS GIRA BONAERENSE ‘26

25 de Abril - Mar del Plata - Once Unidos

1° de Mayo - Bahía Blanca - Club Estudiantes

8 de Mayo - Tandil - Unión y Progreso

9 de Mayo - Junín - Sociedad Rural

23 de Mayo - Ituzaingó - Microestadio GEI

12 de Junio - Villa Ballester - Club Alemán

19 de Junio - Lanús - Microestadio Lanús

Gira bonaerense de Wos 2026. Foto: Prensa Wos

Cómo conseguir las entradas

Las entradas salen a la venta este jueves 12 de marzo a las 12 a través de wosds3.com