Wos es el protagonista de la película "Magnetizado". Foto: Prensa

En “Magnetizado”, el largometraje que ya se encuentra en producción, Wos encarna a Ramón, un cura carismático y de comportamiento errático que se enamora de una talentosa actriz con permanentes crisis nerviosas. Desde el momento en que se conocen, ya no imaginan la vida del uno sin el otro.

La presentan como una historia de un amor que cae como un rayo y se transforma en confusión, en locura. Los personajes buscan la verdad en el amor, en el arte, en Dios, en el crimen, en el oro, pero sólo encuentran la aventura de estar vivos.

Luis Ortega cuando presentó "El Jockey" en Venecia. Foto: Prensa "El Jockey".

El guión es una versión libre de “Magnetizado” de Carlos Busqued, un bestseller basado en hechos reales. Fue escrito por Luis Ortega, Rodolfo Palacios y Martín Caamaño.

La productora El Despacho, fundada por Luis Ortega, Esteban Perroud y Rodolfo Palacios, se asoció con el sello discográfico Doguito Records, liderado por Peter Ehrlich y Wos, para producir la inusual película. A esta conjunción de creativos se sumaron Cindy Teperman y Axel Kuchevazky con su productora radicada en Los Angeles Infinity Hill y la mexicana Piano.

Otro personaje masculino llamativo para Ortega

El director Luis Ortega, responsable de “El Angel” y “El Jockey”, comentó sobre este proyecto: “Es la primera vez que hago una historia así y estoy fascinado con la idea. Antes de filmar, ya estamos ensayando y grabando todas las escenas del guión. Valentín (Wos) le está dando una dimensión al personaje que nunca había imaginado. La película va a estar a la altura de la locura que está viviendo el mundo hoy”.

Por el lado del cantante, cuyo nombre es Valentín Oliva, la decisión de embarcarse en este rodaje responde a una asignatura pendiente. “La interpretación en general es algo que siempre estuvo y sigue presente en mi vida. Lo que me hizo pensar en volcarme por un tiempo de lleno a esto fue la posibilidad de hacer algo con Luis".

Una búsqueda personal

Y agregó: “Admiro y me siento identificado con su trabajo, y con su manera de transitar los procesos artísticos, lo que vuelve muy atrayente la idea de ser parte de esto. Hay una historia explosiva, un personaje muy particular. Me genera un gran deseo poder habitarme de una forma distinta por un rato, salir de Wos y lograr ser parte de un proceso colectivo con la fuerza y potencia que tiene “Magnetizado”.

“Poder dar un salto al vacío desde la enorme confianza y certeza de saber que éste es el camino. Aparte me siento identificado en varios aspectos con el personaje, porque se encuentra en una búsqueda permanente, repleto de formas poco ortodoxas. De todos modos, creo que Ramón tiene un registro más amplio que el mío en lo cotidiano, y llega a lugares más extremos, quizá porque se anima a hacer cosas que la mayoría no.

Wos

“Tiene un mambo lindo con la palabra, que lo lleva a desarrollar discursos que intentan explicar ciertas revelaciones que él tiene. Va tomando mucha más vida y posibilidades a medida que avanza la película, es muy interesante e intrigante no saber donde puede terminar”, contó el creador de “Arráncamelo” y “Canguro” ante esta nueva etapa de su carrera.