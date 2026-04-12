Euphoria Foto: HBO

Después de casi cuatro años de espera, Euphoria vuelve a la pantalla con su tercera temporada, uno de los regresos más esperados del año dentro del catálogo de HBO. La serie creada por Sam Levinson inicia una nueva etapa marcada por un salto temporal, cambios radicales en sus personajes y una narrativa mucho más oscura que en entregas anteriores. El estreno está confirmado y ya hay detalles clave que los fanáticos necesitan conocer antes de sentarse a verla.

Cuándo se estrena Euphoria temporada 3

La temporada 3 de Euphoria se estrena oficialmente el domingo 12 de abril de 2026. Tal como ocurrió en temporadas anteriores, el lanzamiento será simultáneo en televisión y streaming, siguiendo la estrategia clásica de HBO para sus producciones más fuertes.

El primer episodio marcará el inicio de una entrega compuesta por ocho capítulos, que se estrenarán de manera semanal cada domingo hasta finales de mayo.

Horario de estreno por región

El episodio inaugural llegará a HBO Max en los siguientes horarios aproximados:

Argentina, Uruguay: 23:00

Chile: 22:00

Colombia, Perú: 21:00

México: 20:00

Estos horarios coinciden con el lanzamiento oficial en Estados Unidos, que se realiza en horario prime time.

Euphoria Foto: HBO

Dónde ver los nuevos episodios

La única plataforma habilitada para ver Euphoria temporada 3 es HBO Max (también disponible para usuarios con señal de HBO por cable). No habrá emisiones anticipadas ni disponibilidad gratuita, por lo que se requiere una suscripción activa al servicio.

Un salto en el tiempo: de qué trata la temporada 3

Uno de los cambios más importantes de esta nueva entrega es el salto temporal de cinco años desde el final de la temporada 2. Los personajes ya no están en la secundaria: ahora enfrentan la adultez, sus decisiones pasadas y consecuencias más reales.

La historia retoma el recorrido de Rue lejos de su entorno habitual, con una trama que se mueve fuera de Estados Unidos y profundiza en conflictos de alto riesgo vinculados al mundo criminal. El propio Sam Levinson adelantó que la temporada tiene influencias del cine noir, con un tono más tenso y psicológico que redefine la identidad de la serie.

Euphoria. Foto: NA.

Cambios clave en los personajes

Además del nuevo rumbo de Rue, la temporada 3 explora el futuro del resto de los protagonistas, mostrando cómo evolucionaron sus vínculos y ambiciones:

Personajes que formaron nuevas relaciones lejos de su pasado

Caminos profesionales inesperados

Conexiones con el mundo del espectáculo, el arte y el poder

La reaparición de figuras adultas con roles centrales en la trama

El relato abandona el marco juvenil para centrarse en decisiones irreversibles, algo que marca una clara ruptura con las temporadas anteriores.

Calendario completo de episodios

La temporada 3 se emitirá de la siguiente manera:

Episodio 1: 12 de abril

Episodio 2: 19 de abril

Episodio 3: 26 de abril

Episodio 4: 3 de mayo

Episodio 5: 10 de mayo

Episodio 6: 17 de mayo

Episodio 7: 24 de mayo

Episodio 8 (final): 31 de mayo

Por qué esta es la temporada más esperada

El regreso de Euphoria no solo significa la continuidad de una historia, sino también un punto de quiebre narrativo. La combinación de madurez temática, riesgo creativo y un final que podría ser definitivo convierte a esta temporada en una de las más comentadas del año dentro del streaming.