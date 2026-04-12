Gabriel “Puma” Goity toma el rol protagónico y promete llevar la comedia negra a un nuevo territorio Foto: Instagram @disneyplusla

El universo de El encargado sigue creciendo y suma una apuesta fuerte dentro de la ficción argentina. Disney+ confirmó oficialmente el inicio del rodaje de Zambrano, la serie derivada que tendrá como protagonista a Gabriel “Puma” Goity y que pondrá el foco en uno de los personajes más intrigantes y polémicos de la historia liderada por Guillermo Francella.

El anuncio generó inmediato impacto entre los fanáticos de la serie y del humor ácido de Mariano Cohn y Gastón Duprat, creadores de la propuesta original. No es para menos: por primera vez, Matías Zambrano dejará de ser antagonista para ocupar el centro absoluto del relato, con una historia propia que promete comedia negra, crítica social y una mirada mordaz sobre el sistema judicial.

Un personaje que pidió pista y ahora tiene serie propia

Desde su aparición en El encargado, Zambrano se ganó un lugar especial en la memoria del público. Abogado penalista, seguro de sí mismo, elegante y moralmente ambiguo, el personaje interpretado por Goity logró algo poco frecuente: despertar rechazo y fascinación al mismo tiempo.

Ese atractivo fue clave para que Disney+ decidiera avanzar con un spin-off que explore su mundo personal y profesional. Según trascendió, Zambrano mostrará a un hombre exitoso en tribunales, pero profundamente atravesado por conflictos familiares, contradicciones éticas y una visión del poder tan cínica como efectiva.

La serie será una comedia negra que se moverá con soltura entre el drama y el humor incómodo, una marca registrada del universo Cohn–Duprat.

Goity: “Es un premio a la perseverancia”

Lejos de ocultar su entusiasmo, el Puma Goity celebró el anuncio con emoción. Para el actor, este proyecto representa un punto alto en su carrera y una recompensa a años de trabajo sostenido en televisión, cine y teatro.

Zambrano, además, fue el personaje que le valió a Goity reconocimientos importantes y una repercusión masiva, algo que él mismo supo capitalizar con inteligencia actoral. Su interpretación combina ironía, amenaza y carisma, un cóctel ideal para liderar una serie completa.

Disney+ confirmó el inicio del rodaje de Zambrano, el esperado spin-off de El encargado Foto: Instagram @disneyplusla

El mismo equipo creativo detrás del éxito

Uno de los puntos fuertes del proyecto es la continuidad creativa. Zambrano contará nuevamente con Mariano Cohn y Gastón Duprat como creadores, Martín Hodara en la dirección y Guillermo Francella como productor ejecutivo. La producción correrá por cuenta de Pampa Films, el mismo equipo que dio forma a El encargado.

Esta coherencia garantiza que el spin-off mantenga el tono, la calidad narrativa y la identidad estética que hicieron de la serie original uno de los mayores éxitos argentinos en streaming de los últimos años.

¿Cuándo se estrena y qué se sabe hasta ahora?

Si bien Disney+ no confirmó una fecha exacta de estreno, se sabe que las grabaciones comenzaron en marzo de 2026 y que la serie llegará a la plataforma “próximamente”. Distintas versiones del sector coinciden en que el lanzamiento podría darse durante 2027.

La historia se ubicará temporalmente cerca de los acontecimientos de la cuarta temporada de El encargado, lo que abre la puerta a posibles cruces, guiños y conexiones narrativas que los seguidores más atentos sabrán detectar.

Una historia que pone bajo la lupa el poder, la ambición y las zonas más oscuras del sistema judicial Foto: Instagram @disneyplusla

Disney+ refuerza su apuesta por la ficción argentina

Con Zambrano, la plataforma confirma algo que ya venía insinuando: la ficción nacional ocupa un lugar estratégico dentro de su catálogo regional. El éxito de El encargado no solo consolidó a Guillermo Francella como figura central del streaming, sino que ahora habilita la expansión de un universo narrativo propio, algo poco habitual en la producción local.

El desafío será sostener el interés del público sin repetir fórmulas, pero todo indica que el personaje de Zambrano tiene todavía muchas aristas por mostrar.