Diego Peretti fue operado del corazón. Foto: Instagram @peretti_oficial

Diego Peretti fue sometido el miércoles 29 de abril a una angioplastia con colocación de stent y ya se encuentra en su casa, donde continúa con la recuperación. Según informaron desde la producción de la obra El jefe del jefe, el procedimiento fue programado y ambulatorio, y se realizó en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.

La información se conoció primero en el programa Mercuriali1079 (El Observador 107.9), donde la periodista Maru Leone explicó: “Él se fue a hacer un estudio de chequeo del corazón; había algunas cositas que a los médicos les hacían ruido y decidieron, por precaución, dejarlo internado para hacerle más estudios de rigor”, detalló Maru Leone al aire.

Luego agregó: “En el día de ayer fue intervenido, le colocaron un stent, salió todo bien”. Sobre el diagnóstico, precisó: “Me cuentan que es una cardiopatía isquémica, que básicamente es cuando las arterias coronarias se estrechan y por eso se coloca un stent, es un procedimiento muy habitual".

Diego Peretti fue operado del corazón. Foto: Instagram @peretti_oficial

“Está internado en el ICBA, que es el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires”, cerró la periodista. Por este motivo, las funciones de El jefe del jefe, la obra que Peretti protagoniza junto a Federico D’Elía en el Paseo La Plaza, fueron suspendidas y reprogramadas para la semana del 22 de mayo.

De qué trata El jefe del jefe

La obra, estrenada el jueves 17 de abril, sigue la historia de Gabriel, dueño de una empresa que está a punto de ser vendida. Para evitar enfrentar decisiones difíciles o impopulares, el empresario creó en el pasado a un presidente ficticio, al que atribuía las determinaciones más incómodas, manteniendo así una buena imagen frente a sus empleados.

El jefe del jefe. Foto: Plateanet.

El conflicto surgió cuando potenciales compradores extranjeros exigen negociar directamente con ese supuesto “jefe”. Ante el riesgo de perder una oportunidad clave, Gabriel decide contratar a Cristian, un actor desocupado, para que interprete ese rol.A partir de ahí, el personaje se toma su papel con total compromiso, recurriendo a la improvisación y aportando su propio estilo, incluso desviándose del guion original que le habían indicado.