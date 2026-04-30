Disney+ estrenó El Encargado 4. Foto: Disney+

Disney+ sorprendió a los fanáticos de El encargado al adelantar el estreno de su cuarta temporada. Aunque los nuevos episodios estaban previstos para lanzarse al mañana, la plataforma decidió habilitarlos antes de lo anunciado, por lo que ya pueden verse completos.

Desde la compañía jugaron con el propio tono de la serie para comunicar la novedad: destacaron que, al igual que su protagonista, el lanzamiento tomó a todos por sorpresa. Además, sumaron una acción especial para el público: en Barrancas de Belgrano se instaló una estatua de Eliseo que podrá visitarse hasta el 3 de mayo, entre las 11 y las 19.

Disney+ estrenó El Encargado 4. Foto: Disney+

De qué trata la temporada 4 de El encargado

En esta nueva entrega, el personaje interpretado por Guillermo Francella alcanza un nivel de poder inesperado y se posiciona como una figura influyente. Sin embargo, su ascenso no está exento de conflictos: una trama conspirativa liderada por su histórico rival, Matías Zambrano (Gabriel “Puma” Goity), amenaza con derrumbar todo.

El enfrentamiento entre ambos escala a niveles cada vez más extremos, con Eliseo dispuesto a todo, incluso a poner en riesgo su propia vida. La intriga se mantiene hasta el final, y desde la producción ya anticiparon un detalle clave: el último episodio incluye una escena sorpresa después de los créditos.

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El elenco de El encargado 4: quiénes vuelven y las nuevas incorporaciones

El elenco combina regresos y nuevas incorporaciones. Junto a Francella y Goity, vuelven Manuel Vicente y Gastón Cocchiarale, y se suma Arturo Puig. También participan:

Daniel Aráoz

Miriam Odorico

Luis Gianneo

Micaela Riera

Agostina Inella

Martín Slipak

Mónica Raiola

Azul Fernández

Viviana Puerta

Alan Sabbagh

José María Listorti

Alejandro Paker

La temporada también cuenta con participaciones especiales destacadas, como las de Luis Brandoni, Benjamín Vicuña, Diego Velázquez, Miguel Varoni, Claudia Fontán, Adriana Aizemberg, Jorge D’Elía, Norman Briski y Mirta Busnelli.

Disney+ estrenó El Encargado 4. Foto: Disney+

El homenaje a Luis Brandoni en la nueva temporada

En relación con Brandoni, recientemente fallecido, los creadores Mariano Cohn y Gastón Duprat compartieron un emotivo recuerdo en el que destacaron su entusiasmo por interpretar a “El Polaco”, un personaje entrañable que vive en la plaza junto a su perro.

Según adelantaron, su aparición en esta temporada promete ser una de las más recordadas por el público.

El homenaje a Luis Brandoni en la nueva temporada. Foto: Marcos Ludevid / Netflix

Quiénes están detrás de la serie

Detrás de cámara, la serie mantiene su equipo creativo con Jerónimo Carranza como showrunner, junto a Cohn y Duprat. La dirección está a cargo de Florencia Momo, con Martín Hodara como invitado en el episodio final. El guion cuenta con Emanuel Diez como head writer y la colaboración de Diego Bliffeld.