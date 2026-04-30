Los nominados de los Premios Gardel 2026. Foto: Canal26.com

Los Premios Gardel 2026 ya están en marcha y CAPIF, la Cámara Argentina de la Música Grabada, dio a conocer el listado completo de nominados en las 53 categorías. El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales del premio (@premiosgardel en Instagram) y sus plataformas digitales, donde cada categoría fue presentada mediante breves videos publicados en el feed y en el canal de YouTube.

La presentación de los nominados tuvo un formato digital y dinámico, con publicaciones audiovisuales que fueron revelando a los artistas seleccionados en cada terna. De esta manera, los Gardel apostaron nuevamente a una estrategia multiplataforma para acercar la información al público y generar expectativa en redes sociales.

Lali Espósito ganó el Premio Gardel a mejor artista pop fenemina

Premios Gardel 2026: diversidad de géneros en las principales categorías

Una de las características más destacadas de esta edición es la fuerte diversidad musical que reflejan las nominaciones. En categorías como “Álbum del Año” y “Canción del Año”, conviven géneros con fuerte tradición local como el rock, el folklore y el pop, junto con fusiones que incorporan sonidos urbanos como el hip hop y ritmos latinos.

Nominados a Álbum del Año en los Premios Gardel 2026

Por el premio más importante de la noche compiten Cazzu con “Latinaje”, Milo J con “La vida era más corta”, Lali con “No vayas a atender cuando el demonio llama”, Babasónicos con “Cuerpos, vol. 1” y Marilina Bertoldi con “Para quién trabajas vol. 1”.

La cantante hizo un anuncio especial Foto: NA

Canción del Año: los temas que compiten por la estatuilla

En la categoría Canción del Año, los nominados son Babasónicos con “Advertencia”, Milo J con “Niño”, Lali & Miranda! con “Mejor que vos”, Cazzu con “Con otra”, Ángela Torres con “Favorita”, Marilina Bertoldi con “El gordo”, Yami Safdie y Camilo con “Querida Yo”, Trueno con “Fresh” y Ca7riel & Paco Amoroso con “#Tetas”.

Cuándo es la ceremonia de los Premios Gardel 2026

La ceremonia de premiación se realizará el martes 26 de mayo, aunque aún resta confirmar el lugar del evento, los artistas que participarán de los números musicales, los conductores y la señal por la que será transmitida la gala.

Desde CAPIF adelantaron que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre la organización del evento.

Miranda!. Foto: X/mirandaenvivo

Qué dijo CAPIF sobre los Premios Gardel 2026

“Para CAPIF es un orgullo organizar cada año los Premios Gardel, el reconocimiento más importante a la excelencia y al talento de nuestros artistas y productores. La música argentina vive un gran momento: no solo representa nuestra identidad, sino que hoy es también una de nuestras exportaciones culturales más fuertes”, expresó Guillermo Castellani, presidente de CAPIF.

Además, destacó la proyección internacional de la escena local y su constante evolución, subrayando que los Gardel vuelven a ser un espacio clave para celebrar el presente y futuro de la música argentina.

Con los nominados ya definidos, los Premios Gardel 2026 se preparan para una edición que promete reflejar la diversidad, el crecimiento y la potencia de la música nacional actual.