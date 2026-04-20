Macarena, la nieta de Luis Brandoni. Foto: NA

El mundo de la cultura argentina despidió este lunes al reconocido actor Luis Brandoni, quien falleció a la madrugada en el Sanatorio Güemes, donde permaneció internado por un hematoma subdural desde el 11 de abril.

Los restos del artista fueron velados desde el mediodía en la Legislatura porteña, donde se reunieron desde figuras destacadas del espectáculo hasta familiares y seres queridos del intérprete.

Macarena, nieta del emblemático actor, rompió el silencio a la salida del establecimiento y abrió su corazón sobre la reciente muerte de su abuelo: “Para mí es una gran inspiración, tanto como persona, con los valores, que para mí es lo más importante de todo”.

Último adiós a Luis Brandoni. Foto: NA

En diálogo con Mediodía Noticias, la joven reconoció que la forma de ver la vida de su abuelo la ayudó a formarse: “Sé que para la cultura es súper importante. Y bueno, para mí fue una re‑inspiración como desde la motivación interna. Y siempre me inspira mucho desde la ideología, un poco. No desde lo político en sí, pero como a luchar por lo que uno quiere, por lo que uno piensa e ir con eso”.

“Siempre mis abuelos fueron una gran inspiración para mí en ese sentido, como en cuanto a las convicciones de cada uno. Y, más que nada, la fortaleza: lo siento como algo, como una persona re fuerte”, expresó a la salida de la Legislatura porteña.

En la misma línea, recordó el amor que Brandoni tenía por los escenarios y su sueño de irse de gira: “Yo lo fui a ver en la última obra que hizo, hace una semana, y era lo que él quería. Esa cosa medio de, porque todos hablan de que tenía un gran sentido del humor, lo que se veía hacia afuera era medio cascarrabias, convivían las dos cosas en él, como que hay que quejarse de todo y hay que reírse de todo también”, recordó.

Cómo fue el accidente que sufrió Luis Brandoni antes de su muerte

El productor Carlos Rottemberg brindó nuevos detalles sobre del accidente que desembocó en la muerte de Brandoni a sus 86 años.

El productor Carlos Rottemberg despidió a Luis Brandoni. Foto: NA

En la puerta de la Legislatura porteña, Rottemberg aseguró que el actor se resbaló de una silla y golpeó su cabeza contra un mueble. “Esa noche de sábado 11 no había teatro porque Solita Silveyra estaba internada, por una dolencia en su columna. Esto hizo que Beto estuviera en su casa, justamente porque no trabajaba”, comentó.

“Se sentó en una silla con rueditas, mientras se estaba vistiendo para ir a cenar a la casa de su pareja, y se resbaló, con tanta mala suerte que el golpe se produjo contra el escritorio. A partir de ahí comienza esta recorrida que termina con todos nosotros acá”, añadió.

En tanto, Rottemberg detalló que luego del miércoles pasado “hubo un antes y un después” y la situación de Brandoni fue diferente, ya que dejó de reconocer a sus seres queridos.