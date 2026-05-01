100 años: la película que nunca verás Foto: @OfficialUdiBoy

100 años: la película que nunca verás es una película con un nombre bastante autodescriptivo. Se trata de una obra que, como indica su título, no podremos ver nosotros, ni nuestros hijos, ni probablemente nuestros nietos. Pero la prohibición de visualizar el film no se debe, esta vez, a ningún tipo de censura gubernamental ni su ausencia en plataformas de streaming. La verdadera razón de la demora tiene que ver con su lanzamiento, el 8 de noviembre de 2115, cien años después de que haya finalizado su producción. Difícilmente haya un estreno más anticipado.

Está escrita y protagonizada por John Malkovic, el creador de “¿Quién quiere ser John Malkovic?“, una película que destacó por su original argumento y su exótica historia, y protagonista de ”Quémese después de leer", una comedia dirigida por los hermanos Coen que tiene a Brad Pitt entre su elenco.

Además, participarán la actriz china Shuya Chang y el actor chileno Marko Zaror, quién actuó en John Wick 4. Será dirigida por Robert Rodriguez, creador de las películas “Sharkboy y Lavagirl”, y de la música de “Kill Bill Vol.2″

100 años: la película que nunca verás Foto: @OfficialUdiBoy

Aunque el argumento es aún desconocido, puesto que solo se dará a conocer cuando se estrene la película, se han podido ver 3 teaser que muestran un futuro distópico donde la raza humana perdió la batalla frente al inevitable avance del tiempo.

Sin embargo, cada adelanto muestra un ambiente diferente: una Tierra en ruinas y abandonada, otra con una urbanización extremadamente avanzada tecnológicamente, y la tercera en medio de una invasión donde los cíborg se han hecho con el control del planeta. Las tres visiones se desarrollan con las mismas acciones y diálogos, por lo que no se puede deducir mucho sobre la trama.

Esa es toda la información acerca del film, y será muy difícil conseguir más. La película fue guardada en una caja fuerte especial con un cierre electrónico que se abrirá recién en noviembre de 2115, cuando se cumplan 100 años del fin de su postproducción.

100 años: la película que nunca verás Foto: @1spiderdan

La pregunta es quién quedará vivo para ir a ver el estreno de la película. Los productores ya se encargaron de solucionar esta problemática y repartieron 1000 entradas alrededor del mundo, que consisten en una placa de metal resistente a la degradación temporal y las inclemencias climáticas, con el objetivo de que sean traspasadas de generación en generación.

¿Qué esconde la película?

La película es parte de una estrategia publicitaria de la marca de Cognac Louis XIII. En la caja fuerte donde se resguarda la película, también esta una botella de la misma empresa, añejándose a la espera del momento especial en que se abra la bóveda, se conozca la trama y los secretos salgan a la luz.

100 años: la película que nunca verás Foto: @BeyondReporter

La caja fuerte funciona como una especie de cápsula del tiempo donde reposa un mensaje a las generaciones futuras sobre cómo imaginamos será el devenir de la especie, que por lo que muestran los avances de la película, no parece muy alentador. Por suerte, tendrán una copa de los mejores brebajes de la época para tolerar las penas venideras.