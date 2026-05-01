Ulises Apóstolo de GH en Las 26 del 26, con Tin Insaurralde Foto: Tobías Paura / Canal 26

Ulises Apóstolo, subcampeón de Gran Hermano 2025, participó de Las 26 del 26 y repasó con Tin Insaurralde lo que más se busca sobre él en internet: su paso por la casa más famosa del país, su pasado en la política, la sexualidad y cuál es su historia.

_¿Cómo se hace para usar a Gran Hermano como medio y no como fin?

_“Reconvertirse sí o sí. ¿Saliste de un reality? Potencialmente tenés la materia prima para crear un gran producto. Gran Hermano fue la fábrica, pero es un proceso largo. Para mi fue el primer salto, es simplemente lo que me hizo saltar de anónimo a conocido, yo creo que con las herramientas que tengo puedop progresar”.

De sexualidad “no es que no quiera hablar porque sea un tabú para mi. A mi me parece que algunas personas en los medios tienen un juego, y otros otro. El diálogo sobre estas cosas, con quién estuve, con quién dejé de estar, qué me gusta hacer, no es mi juego. Los que juegan con las sábanas son otros, yo no. Porque a mi me parece que ese juego te convoca a que, en la próxima entrevista me pregunten con quién estuve. Y en la otra cuánto tiempo estuve. Y en la otra, qué pose hago. Y son cosas que yo no tengo ganas de hacer".

“El reality show te convoca constantemente a hablar sobre cosas que no tenés ganas de hablar. Yo gracias a Dios, y por mi forma de ser, nunca hablo de lo que no me convoca, y nunca juego a los juegos que me meten. Juego a los míos. A mi de los pelos no me meten a ningún lado".

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

Momo con Tin Insaurralde en "Las 26 del 26" Foto: Canal 26

“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.

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