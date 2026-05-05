Los Rolling Stones en La Plata

The Rolling Stones anunciaron en redes sociales la fecha de lanzamieno de su nuevo disco de estudio, “Foreign Tongues", que saldrá el próximo 10 de julio, mientras que anunciaron el estreno de su nuevo single, “In the Stars”, ya está disponible en plataformas.

La banda británica aseguró que el nuevo álbum está “arraigado en el blues, el country y el rock”.

Se trata de su primer trabajo de estudio desde "Hackney Diamonds" (2023), con el que la banda regresó a la actividad discográfica tras varios años de silencio y que fue reconocido con un Grammy.

También aseguraron que ya está disponible en plataformas “In the Stars”, su nuevo sencillo, que recupera el sonido más clásico del rock de la banda.

Previamente, los Stones habían compartido un breve fragmento de un tema en un video de 13 segundos, en el que aparecía su emblemático logotipo de la boca y la lengua sobre un fondo en movimiento.

La vigencia de una banda emblemática

Formados en Londres en 1962, los Rolling Stones siguen siendo una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia del rock, con himnos como “Satisfaction”, “Paint It Black” o “Start Me Up”, entre otros, además de 14 álbumes número uno y ocho singles en lo más alto de las listas en Reino Unido.

Sin embargo, su actividad en vivo estuvo afectada en los últimos años por las dudas sobre nuevas giras.

The Rolling Stones

La que tenían prevista para este 2026 por Europa fue cancelada debido a las dificultades que les suponía mantener el exigente ritmo.