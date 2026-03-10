Qué sucedió con Eva De Dominici. Foto: Instagram.

Eva De Dominici preocupó en las últimas horas tras una imagen que trascendió de ella donde se encontraba en silla de ruedas en el aeropuerto de Los Ángeles. Según informó la periodista Fernanda Iglesias en redes sociales, la actriz viajó en febrero a Buenos Aires para filmar un comercial y aprovechó su estadía para someterse a una mastopexia, una cirugía reconstructiva de mamas.

De acuerdo con la información difundida, la actriz habría sufrido gigantomastia durante el embarazo, una condición que provoca un crecimiento excesivo de las mamas y que en muchos casos requiere una intervención quirúrgica correctiva.

Sin embargo, la recuperación no habría sido sencilla. La periodista explicó que el cuadro se complicó luego de que De Dominici se contagiara bronquitis, lo que obligó a que recibiera asistencia médica durante más tiempo del previsto en el hotel donde se alojaba.

A pesar de las dificultades, la actriz debió regresar a Los Ángeles por compromisos laborales antes de estar completamente recuperada. Por este motivo fue vista en silla de ruedas en el aeropuerto, una imagen que generó preocupación entre sus seguidores.

Con el paso de los días, su estado de salud mejoró y actualmente ya se encuentra retomando su rutina en Estados Unidos. En paralelo, Dominici continúa enfocada en su carrera internacional y participa en la presentación de la película “Balls Up”, en la que comparte elenco con Mark Wahlberg y donde interpreta a la antagonista. Según trascendió, la actriz se encuentra en buen estado y retomando de a poco sus actividades cotidianas.

Más allá de este problema de salud que debió atravesar, la actriz se encuentra en un momento importante de su carrera profesional. Viviendo en Hollywood desde hace años, Eva sigue consolidando su trayectoria internacional y actualmente está promocionando una película que marcará un antes y un después en su carrera.

Se trata de “Balls Up”, un filme que comparte elenco con Mark Wahlberg y donde tiene el papel de antagonista. La producción sigue a dos empresarios que viajan a Europa por trabajo, pero cometen un error que desencadena persecuciones y situaciones complicadas mientras intentan volver a su hogar.