The Boys llegó a su final Foto: Prime Video

Si sentías que The Boys no podía terminar “en paz”, estabas en lo cierto: el cierre se guarda sus golpes más duros para el final y, al mismo tiempo, decide no copiar el remate del cómic. El resultado es un episodio que apuesta por la catarsis, con un enfrentamiento central que venía prometiéndose desde el inicio, pero que también reordena piezas clave para que la historia tenga sentido dentro de la versión televisiva.

El clímax: la caída de Homelander y el factor que lo vuelve “humano”

El tramo decisivo coloca el conflicto donde más duele: en el corazón del poder. La batalla final se arma alrededor de un plan que necesita un detalle fundamental: quitarle a Homelander aquello que lo vuelve intocable. En la serie, ese rol recae en Kimiko, cuyo poder se convierte en la llave para nivelar el juego y permitir que, por primera vez, Homelander tenga que enfrentar consecuencias como un mortal.

The Boys llegó a su final Foto: Prime Video

Con ese cambio de tablero, el final evita el “truco” clásico de derrotar al villano solo por fuerza bruta: la serie quiere que Homelander pierda también desde lo simbólico. Su derrumbe no es únicamente físico; es la imagen del ídolo cayendo frente a todos, sin el aura de invulnerabilidad que lo sostuvo durante temporadas.

Quién muere y por qué esas muertes cierran arcos

El episodio se toma en serio la idea de “final” y no deja demasiadas puertas abiertas en los destinos principales. Entre los fallecimientos que más pesan, está el de Homelander, que funciona como punto de cierre de la guerra personal con Butcher; y, a la vez, el de Butcher, porque la serie remarca una idea incómoda: incluso cuando el monstruo cae, la obsesión puede sobrevivirle a la victoria.

Además, el final reparte justicia poética para algunos supes: el caso de The Deep, por ejemplo, termina como una consecuencia directa de su propio vínculo con el mar, en un cierre que se siente irónico y coherente con el tono de la serie.

El giro moral: Hughie como “último freno” de Butcher

La serie deja claro que el antagonista no siempre es quien parece. Tras el gran enfrentamiento, la amenaza se desplaza: Butcher sigue convencido de que el problema no se arregla “matando a uno”, porque el sistema puede fabricar otro igual. Por eso, su objetivo escala hacia una solución extrema, cumpliendo el rol que el propio relato venía construyendo desde el comienzo: el amigo que actúa como conciencia cuando la venganza se desborda.

Esta decisión conecta con lo que el showrunner Eric Kripke explicó en entrevistas: para él, la historia siempre necesitó que Hughie fuera el contrapeso moral capaz de detener a Butcher cuando cruzara la última línea.

Por qué la serie no calca el final del cómic

En los cómics, el desenlace tiene un giro que cambia la lectura de la historia: Black Noir cumple un papel radicalmente distinto y se revela un secreto que reconfigura quién cometió qué atrocidades y cómo cae Homelander.

Homelander y un final humillante Foto: Prime Video

La serie, en cambio, evita ese camino por una razón muy concreta: Kripke ha dicho que no quería que, después de seguir durante años a un villano construido como tal, el cierre se sintiera como “te engañé, el malo era otro”. En su mirada, eso resultaba poco satisfactorio para la audiencia televisiva.

Además, el propio recorrido de la adaptación hacía ese final prácticamente inviable: la serie tomó decisiones previas con Black Noir y con la estructura de Los Siete que, llegado el cierre, empujaban a una resolución diferente, aunque conserve guiños y escenarios que recuerdan al material original.

¿Y ahora qué? El universo sigue aunque no como se pensaba

Aunque The Boys cierre su historia principal, el universo no se apaga. Por un lado, “Gen V” fue cancelada tras dos temporadas, algo que reacomoda la continuidad y obliga a que ciertas tramas queden sin desarrollo propio.

Por otro, Prime Video sigue apostando por expandir la marca con proyectos en marcha como “Vought Rising”, una precuela situada décadas antes y prevista para 2027 según reportes recientes. Y, además, continúa el desarrollo de “The Boys: México”, spin-off anunciado y vinculado a productores como Diego Luna y Gael García Bernal, que busca llevar el ADN de Vought a otro contexto.