“The Boys” no terminará en su quinta temporada: cuál será el futuro para los superhéroes

Todo indica que volverán a aparecer en un spin-ff. Qué se sabe hasta el momento.

The Boys. Foto: Prime Video.

Para todos los fanáticos de “The Boys” llegó una gran noticia: la serie no terminará con su quinta temporada. Su historia continuará gracias al spin-off “Gen V”, creado por Eric Kripke, que está arrasando con el estreno de su segunda temporada. Todo indica que los superhéroes volverán a aparecer en una tercera parte —una secuela directa de “The Boys”— para seguir explorando ese mundo lleno de violencia, mentiras e intereses ocultos.

Por su parte, Kripke confesó en una reciente entrevista que si la temporada 2 de “Gen V” tenía éxito, la plataforma haría una tercera. Con esta noticia, entonces el universo de los superhéroes seguirá a través de estos personajes de Godolkin, aunque con algunas ausencias de la serie principal. La plataforma tiene en claro la potente audiencia que logró la serie, por lo que puede seguir un futuro para los superhéroes más allá de “Vought Rising”, la precuela con Soldier Boy.

“Tenemos un plan para la tercera temporada de ‘Gen V’ y estamos entusiasmados, pero necesitamos que suficientes espectadores vean la segunda temporada para justificar la tercera. Ahora es el momento de que presten atención a las cifras...”, lanzó Eric Kripke en declaraciones replicadas por BleedingCool.

The Boys. Foto: Prime Video.

De qué se trata “The Boys”

Ambientada en un universo donde los superhéroes son celebridades globales, marcas registradas y armas del marketing corporativo. La historia muestra una versión oscura y sátira del concepto tradicional de los superhéroes. Aunque tradicionalmente suelen ser nobles y altruistas, en “The Boys” los “supers” son arrogantes, corruptos y peligrosamente egocéntricos.

Detrás de estos seres superpoderosos está Vought International, una poderosa corporación que los controla, promociona y monetiza como si fueran productos de consumo masivo.

En el otro extremo se sitúan The Boys, un grupo clandestino de vigilantes decididos a exponer la verdad sobre los superhéroes y a derrocar a Vought.

The Boys. Foto: Prime Video.

El grupo está liderado por Billy Butcher, un hombre con un odio visceral hacia todos los “supers”, motivado por razones personales y traumas del pasado.