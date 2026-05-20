Estación ferroviaria Nahuel Rucá. Foto: Prensa Mar Chiquita.

Lejos de los escenarios, las giras y los shows, el exintegrante de Los Nocheros, Kike Teruel, eligió enfocarse en una etapa más ligada a los encuentros íntimos, las tradiciones y la vida familiar. De esta forma nació “La Nochera”, un almacén de campo desarrollado junto a sus seres queridos que combina música, gastronomía y costumbres regionales en un entorno pensado para compartir. Ahora, el músico tiene otro proyecto en el camino y es recuperar la histórica estación ferroviaria Nahuel Rucá.

Estación ferroviaria Nahuel Rucá. Foto: Prensa Mar Chiquita.

De qué se trata el nuevo proyecto de Kike Teruel

El intendente Walter Wischnivetzky firmó un acuerdo con Kike Teruel para poner en marcha “La Nochera – Casa de Campo” en la antigua estación ferroviaria. El proyecto combinará propuestas culturales, gastronomía y actividades rurales, con el objetivo de resaltar las tradiciones y el entorno natural de la zona.

La estación, que está bajo control municipal desde 2022 gracias a un convenio con ADIF, tiene un importante valor histórico y busca transformarse en un nuevo atractivo turístico. Según el acuerdo, Teruel deberá hacerse cargo y mantener el predio durante cinco años, además de organizar actividades culturales y turísticas en el lugar.

Kike Teruel. Foto: Instagram / teruelkike.

Sin embargo, el municipio también podrá seguir utilizando la estación para eventos culturales, institucionales y comunitarios, y que siga siendo un espacio de encuentro para los vecinos y visitantes. La propuesta también tiene una fuerte apuesta turística en Mar Chiquita, ya que apunta a sumar nuevas actividades culturales y recreativas para quienes visitan la zona.

Música en vivo, comidas regionales y experiencias vinculadas al campo forman parte del proyecto que busca diferenciarse y generar un atractivo adicional para el destino. Con esta iniciativa, Teruel intenta revalorizar un espacio con identidad propia y transformarlo en un motor cultural y turístico para la región, combinando tradición y entretenimiento.

Dónde queda Mar Chiquita y cómo llegar

Mar Chiquita es una localidad costera ubicada en la provincia de Buenos Aires, sobre la Costa Atlántica, a unos 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Es conocida principalmente por la Reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito y su famosa albufera, un ecosistema único en el país donde se mezcla el agua dulce con la salada.

La Caleta, Mar Chiquita. Foto: NA.

En auto:

La forma más rápida es tomar la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 11 hacia el norte. El trayecto demora entre 4 y 5 horas, dependiendo del tránsito y las paradas.

Es un recorrido muy elegido para escapadas de fin de semana porque combina rutas en buen estado y paisajes costeros.

En micro:

Desde la Terminal de Retiro salen micros hacia Mar del Plata y también servicios que llegan a localidades cercanas como Santa Clara del Mar o Coronel Vidal.

Desde allí se puede continuar en transporte local o remis hasta Mar Chiquita.

En tren:

Se puede viajar en tren hasta Mar del Plata desde la estación Constitución y luego completar el trayecto por ruta hacia Mar Chiquita, que queda a aproximadamente 35 kilómetros al norte de la ciudad balnearia.

Qué hacer en Mar Chiquita