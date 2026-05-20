Sorpresa en la música popular: el histórico del folklore que transformará una estación de tren en un espacio cultural
Un reconocido artista que hizo historia en el folklore tiene otro proyecto en el camino y es recuperar la histórica estación ferroviaria Nahuel Rucá. De qué se trata.
Lejos de los escenarios, las giras y los shows, el exintegrante de Los Nocheros, Kike Teruel, eligió enfocarse en una etapa más ligada a los encuentros íntimos, las tradiciones y la vida familiar. De esta forma nació “La Nochera”, un almacén de campo desarrollado junto a sus seres queridos que combina música, gastronomía y costumbres regionales en un entorno pensado para compartir. Ahora, el músico tiene otro proyecto en el camino y es recuperar la histórica estación ferroviaria Nahuel Rucá.
De qué se trata el nuevo proyecto de Kike Teruel
El intendente Walter Wischnivetzky firmó un acuerdo con Kike Teruel para poner en marcha “La Nochera – Casa de Campo” en la antigua estación ferroviaria. El proyecto combinará propuestas culturales, gastronomía y actividades rurales, con el objetivo de resaltar las tradiciones y el entorno natural de la zona.
La estación, que está bajo control municipal desde 2022 gracias a un convenio con ADIF, tiene un importante valor histórico y busca transformarse en un nuevo atractivo turístico. Según el acuerdo, Teruel deberá hacerse cargo y mantener el predio durante cinco años, además de organizar actividades culturales y turísticas en el lugar.
Sin embargo, el municipio también podrá seguir utilizando la estación para eventos culturales, institucionales y comunitarios, y que siga siendo un espacio de encuentro para los vecinos y visitantes. La propuesta también tiene una fuerte apuesta turística en Mar Chiquita, ya que apunta a sumar nuevas actividades culturales y recreativas para quienes visitan la zona.
Música en vivo, comidas regionales y experiencias vinculadas al campo forman parte del proyecto que busca diferenciarse y generar un atractivo adicional para el destino. Con esta iniciativa, Teruel intenta revalorizar un espacio con identidad propia y transformarlo en un motor cultural y turístico para la región, combinando tradición y entretenimiento.
Dónde queda Mar Chiquita y cómo llegar
Mar Chiquita es una localidad costera ubicada en la provincia de Buenos Aires, sobre la Costa Atlántica, a unos 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Es conocida principalmente por la Reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito y su famosa albufera, un ecosistema único en el país donde se mezcla el agua dulce con la salada.
En auto:
- La forma más rápida es tomar la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 11 hacia el norte. El trayecto demora entre 4 y 5 horas, dependiendo del tránsito y las paradas.
- Es un recorrido muy elegido para escapadas de fin de semana porque combina rutas en buen estado y paisajes costeros.
En micro:
- Desde la Terminal de Retiro salen micros hacia Mar del Plata y también servicios que llegan a localidades cercanas como Santa Clara del Mar o Coronel Vidal.
- Desde allí se puede continuar en transporte local o remis hasta Mar Chiquita.
En tren:
- Se puede viajar en tren hasta Mar del Plata desde la estación Constitución y luego completar el trayecto por ruta hacia Mar Chiquita, que queda a aproximadamente 35 kilómetros al norte de la ciudad balnearia.
Qué hacer en Mar Chiquita
- Recorrer la albufera y los senderos naturales.
- Disfrutar de las playas tranquilas y menos concurridas.
- Hacer avistaje de aves y fotografía de naturaleza.
- Practicar pesca deportiva y actividades náuticas.
- Visitar bares y restaurantes con gastronomía local, especialmente pescados y mariscos.