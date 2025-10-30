La serie de Prime Video “The Boys” consiguió dos Records Guinness a la espera de la quinta y última temporada

Durante la MCM Comic Con de Londres, las estrellas y protagonistas Karl Urban, Laz Alonso, Tomer Capone y Karen Fukuhara fueron sorprendidos con un inesperado anuncio que destacó la increíble producción de Amazon y Sony Pictures Television.

"The Boys", serie de Prime Video. Foto: Prime Video.

Con la segunda temporada de “Gen V” ya concluida en la plataforma de streaming Prime Video, la atención de los fanáticos se centra ahora en “The Boys”.

La exitosa serie de superhéroes se prepara para el estreno de su quinta temporada, que marcará el cierre definitivo de su historia con una última tanda de episodios.

El spin-off “Gen V” dejó varios guiños importantes de cara al desenlace de “The Boys”. En su final, Marie y sus compañeros se unieron a la resistencia encabezada por Luz Estelar, que ahora cuenta también con el apoyo de A-Train, exintegrante de Los Siete.

Mientras los fanáticos aguardan el estreno de la última temporada, “The Boys” continúa sumando reconocimientos. La serie acaba de alcanzar dos Records Guinness gracias al respaldo de su público.

La serie “The Boys” consiguió dos Records Guinness

Durante la MCM Comic Con de Londres (Inglaterra), parte del elenco participó en un panel dedicado a la producción de Prime Video.

En medio del evento, el equipo de Guinness World Records sorprendió a las estrellas Karl Urban, Laz Alonso, Tomer Capone y Karen Fukuhara al anunciar que la serie había obtenido los títulos de “serie de acción y aventuras más demandada” y “serie de superhéroes más demandada”.

La serie "The Boys" logró dos Records Guinness. Foto: Prime Video.

Urban aprovechó la ocasión para agradecer al cocreador Eric Kripke, a los productores ejecutivos Seth Rogen y Evan Goldberg, al creador del cómic original Garth Ennis, así como a Amazon, Sony Pictures Television, el equipo de producción en Toronto y, especialmente, a los fans por hacer posible este logro.

De momento, Prime Video no confirmó la fecha de estreno de la quinta y última temporada de “The Boys”. Sin embargo, todo apunta a que podría llegar a mediados de 2026.