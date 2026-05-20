Otro Día Perdido, programa de Mario Pergolini. Foto: Instagram/otrodiaperdido

Luego de un largo tiempo alejado de la TV abierta, Mario Pergolini apostó nuevamente a la pantalla y volvió al ruedo con Otro Día Perdido, un programa donde mezclan entrevistas, actualidad, humor y tecnología con el estilo que marcó gran parte de su carrera.

El programa, que ganó el premio Martín Fierro en la categoría “Big Show”, se emite de lunes a viernes a las 22:30 por eltrece y forma parte de la programación nocturna del canal. La nueva temporada comenzó el pasado 30 de marzo y mantiene el formato de late night con invitados, debates y segmentos vinculados al mundo digital y cultural.

En esta nueva etapa, Pergolini, junto con Evelyn Botto y la participación del músico y humorista Rada y del humorista Freddy Villarreal, volvió a apostar por un formato dinámico, con entrevistas descontracturadas y una fuerte presencia de temas relacionados con las redes sociales, la innovación y la actualidad argentina.

Otro Día Perdido, programa de Mario Pergolini. Foto: Instagram/otrodiaperdido

Premios Martín Fierro: Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini, ganó en la categoría “Big Show”

El programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, ganó el premio Martín Fierro 2026 en la categoría “Big Show” durante la ceremonia organizada por APTRA este lunes por la noche.

Según destacaron desde la premiación, el ciclo fue reconocido por su “formato innovador y disruptivo”, además de su impacto multiplataforma y despliegue técnico en la televisión abierta.

La ceremonia se realizó en el Hotel Hilton de Puerto Madero y fue transmitida por Telefe. En el momento de recibir la estatuilla, Pergolini no estuvo presente en el escenario.

La reacción tras ganar el Martín Fierro. Foto: Instagram.

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro en la edición número 54 de los premios que todos los años entrega a la televisión abierta la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA).

Durante la gala, también llegó el momento de evocar a los artistas fallecidos entre 2025 y 2026 con la canción “Recuérdame” (famosa por la película “Coco” de Disney), entonada por Angela Torres, en el ya esperado segmento conocido como “In Memorian”.

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026. Foto: NA.

Entre ellos estaban Luis Brandoni, Héctor Alterio, Julio Ricardo, Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Adriana Aizemberg, Ernesto Acher, Jorge “Capece” Lorenzo, Luis Pedro Toni, Juan Carlos “el Mini” Velázquez, Marikena Monti, María José Campoamor, Rómulo Berruti y Rubén Polimeni.

Para cerrar, se recordó con otro premio al fallecido entrenador de fútbol Miguel Ángel Russo, en otro momento emotivo de la entrega de los Martín Fierro.