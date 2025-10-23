The Boys llega a su fin: ¿cuándo se estrena la quinta y última temporada?

La serie de Amazon Prime que revolucionó el género de superhéroes se despide con episodios cargados de tensión, muertes inesperadas y conexiones clave con Gen V. El universo seguirá expandiéndose con nuevas historias.

The Boys. Foto: Prime Video.

The Boys, la serie de Amazon Prime que parodia las clásicas historias de superhéroes es todo un éxito. Si bien ya se concluyó con el rodaje de la quinta temporada, habrá que esperar hasta mediados de 2026 para poder seguir disfrutando de ella.

Será la última temporada de la producción de Eric Kripke, una noticia que fue comunicada por el elenco mediante redes sociales al terminar el trabajo de rodaje.

La quinta temporada retomará los eventos donde los deja el Spin-off GEN-V, que se centra en un grupo de jóvenes superhéroes que asisten a la Universidad Godolkin, una institución donde aprenden a luchar contra el crimen y a competir por un lugar en equipos de élite como Los Siete.

Segunda temporada de Gen V. Foto: Instagram @genv

La serie paralela se lanzó en 2023 y sus acontecimientos transcurren en simultáneo a la cuarta temporada de The Boys. En septiembre de 2025 se lanzó la segunda temporada y su último capítulo se emitió el 22 de octubre. Desde allí arrancará la siguiente temporada de la serie basada en el cómic de Garth Ennis

Esto quiere decir que si se quiere comprender perfectamente las complejidades del universo narrativo, se deben visualizar todos los capítulos del Spin-Off.

¿Qué dicen los protagonistas sobre el final de The Boys?

Eric Kripke, el Showrunner de la serie, contó en una entrevista que se sentía “bastante aterrado por el final de la serie. Es probable que haya bastantes muertes en los próximos episodios, y no hay garantía de quién conseguirá sobrevivir”, adelantó. Otra de las actrices, Nathan Mitchell, quien da vida a Black Noir II, mencionó: “Hay algunas cosas que llegarán en la temporada 5 que nadie se espera”.

“Kripke dijo que tendríamos la oportunidad de cerrar la serie a nuestra manera, lo cual es un privilegio. Las mejores historias tienen un comienzo, un desarrollo y un final. El desenlace que llegará en la quinta temporada nos permitió tener un desarrollo sólido”, Confesó Colby Minifie, quien interpreta a Ashley Barrett.

The Boys. Foto: Prime Video.

Los actores Anthony Starr, Erin Moriarty y Karl Urban comunicaron vía redes sociales el impacto emocional que significó participar de la historia de The Boys. “Interpretar a Homelander fue el viaje más oscuro y fascinante de mi carrera”, confesó Starr.

La posproducción ya está en marcha, incluso hay quienes dicen que ya hay material terminado del primer episodio, que se habría filtrado en Comic-Con de San Diego 2025. La fecha de salida del tráiler podría ser a finales de este año, tras la finalización de la serie Gen-V.

Además, Prime Video anunció que el universo de The Boys continuará expandiéndose, por lo que seguirán las historias de este grupo de superhéroes. La serie Vought Rising explicará los orígenes de la corrupta corporación y se ambientará a mediados del siglo pasado.