Penélope Cruz reveló que filmó su última película con el miedo de sufrir un aneurisma cerebral:

Penélope Cruz. Foto: EFE

Penélope Cruz aseguró que filmó parte de sus escenas en “La bola negra”, la película que aspira a la Palma de Oro del Festival de Cannes, pensando que podía tener un aneurisma cerebral, aunque el médico le aseguró que podía seguir trabajando.

“Empecé a llorar”, compartió la actriz española en una conferencia de prensa junto al resto del equipo del film.

Cruz se enteró de la noticia, que finalmente fue una “falsa alarma”, a raíz de una llamada de su médico, que la citó para ir a realizarse pruebas unos días después.

Penélope Cruz reveló que la alarmaron sobre un aneurisma cerebral durante el rodaje de su última película. Video: EFE.

Como el médico le aseguró que podía seguir trabajando, Cruz decidió no decirles nada a los directores, al menos hasta terminar la escena en la que su personaje, una cupletista llamada Nené, sale a cantar entre soldados subida en un tanque, para la que llevaban ya 5 horas trabajando con todos los actores.

Y después fue a los únicos del equipo a los que se lo contó, hasta que las pruebas despejaron sus temores.

Es “uno de los momentos, que recuerde, como más surrealistas”, reflexionó la ganadora del Óscar al recordarse subida en un tanque “pensando que tenía un aneurisma”.

Penélope Cruz. Foto: EFE

Es una anécdota que Cruz pensó en guardarse para sí misma, pero que al final prefirió compartir públicamente en Cannes para ilustrar la intensidad de las situaciones que se comparten a veces en un rodaje.

“Creo que a veces hay que contar estas cosas”, dijo, que son “cosas que vivimos juntos, a veces, y hay que salir adelante”.

Ser parte de algo “importante”

Cruz se declaró “muy fan” de ‘los Javis’ (NdR: Javier Calvo y Javier Ambrossi) y contó que quería trabajar con ellos desde hacía tiempo. Por eso no dudó en decir que sí al breve papel que los directores tenían para ella a pesar de que se lo propusieron con reparos, al considerar que era demasiado pequeño para una actriz tan prestigiosa.

"La Bola Negra" en el Festival de Cannes. Foto: EFE

“Sabía, en mi corazón, que era algo importante”, expresó.

Su personaje encarna la “posibilidad de libertad”, algo a lo que da mucho peso porque siempre siente “una reacción muy fuerte” con lo que no le parece “justo”.