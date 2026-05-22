Christian Petersen. Foto: Instagram @chrispetersenok

Este viernes se conoció el primer parte médico de Cristian Petersen, quien continúa internado en el Hospital Alemán. El nosocomio informó que el conocido cocinero se encuentra “estable” y con “ajustes terapéuticos”. Por otro lado, su familia negó que haya sido hospitalizado por cuestiones psiquiátricas.

Según el comunicado difundido por la entidad médica, el empresario gastronómico “se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente”.

“Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, continuó el escrito.

Parte médico de Christian Petersen. Foto: Hospital Alemán

En línea, el texto firmado por el director Norberto Mezzadri indicó: “Su evolución continuará bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes”.

Por su parte, el hermano del empresario gastronómico, Roberto Petersen, explicó en diálogo con la periodista Maribel Leone: “Chris está en el Hospital Alemán sólo para regular toda su medicación por la condición cardíaca, como estaba pautado con sus médicos”.

La primera versión que había trascendido en las últimas horas del jueves indicó que el ex jurado televisivo habría presentado un fuerte cuadro de alucinaciones: habrían conseguido estabilizarlo y trasladarlo a un pabellón psiquiátrico.

Ante estas versiones, su hermano afirmó: “Hace cuatro meses que está bien, mejora de a poco su estado de salud. Todo lo que se tiró ayer, que entró por un brote psicótico y demás, no es cierto”.

Christian Petersen, famoso cocinero argentino. Foto: Instagram @chrispetersenok.

El antecedente reciente: el episodio en el volcán Lanín

La noticia sobre la nueva internación de Petersen no solo generó inquietud por el presente, sino también por el antecedente cercano: a fines de 2025, atravesó un episodio de salud severo cuando participaba de una excursión en el volcán Lanín (Neuquén). En ese momento fue asistido y hospitalizado en San Martín de los Andes, con un cuadro que distintos medios describieron como delicado y que incluyó cuidados intensivos.

La cobertura de aquel episodio mencionó que el chef llegó a estar en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y un cuadro compatible con complicaciones graves, mientras se evaluaba su traslado a un centro de mayor complejidad.

En los días posteriores, incluso circularon versiones y explicaciones públicas sobre el desarrollo de la excursión, con comunicaciones de actores vinculados a la actividad de montaña. Ese contexto hizo que, ahora, una nueva internación despertara rápidamente alarma entre seguidores y colegas.