Christian Petersen, chef argentino. Foto: Instagram @chrispetersenok.

Christian Petersen se encuentra internado nuevamente en el Hospital Alemán y generó preocupación entre sus seguidores.

La información fue confirmada por el programa LAM y fue reproducida por diferentes portales de espectáculos y noticias.

“Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones. Entró por la guardia y fue derivado directamente al sector de psiquiatría”, aseguró la periodista Pilar Smith en el programa que conduce Ángel De Brito por América.

La salud de Christian Petersen. Video: X @AmericaTV

“Aparentemente, llegó en el medio de un brote, con estas alucinaciones que nos marcan. Lograron estabilizarlo y aún no hay parte médico. En el día de mañana podrían llegar a darlo. Así que está internado en estos momentos”, agregó la periodista.

Ante la noticia brindada por la panelista, el conductor del ciclo afirmó: “Bueno, esperemos que se ponga bien y que se recupere. La otra vez fue el episodio también de cuando habían subido al volcán Lanín. En aquel momento había sido desmentido todo el episodio, pero era real lo que había pasado. No tiene por qué contarlo, eso es cierto, pero bueno, había muchos testigos de ese día. Habían hablado del Síndrome de la Montaña, pero eran otros los temas... Ojalá se ponga bien”.

El antecedente reciente: el episodio en el volcán Lanín

La noticia no solo generó inquietud por el presente, sino también por el antecedente cercano: a fines de 2025, Petersen atravesó un episodio de salud severo cuando participaba de una excursión en el volcán Lanín (Neuquén). En ese momento fue asistido y hospitalizado en San Martín de los Andes, con un cuadro que distintos medios describieron como delicado y que incluyó cuidados intensivos.

La cobertura de aquel episodio mencionó que el chef llegó a estar en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y un cuadro compatible con complicaciones graves, mientras se evaluaba su traslado a un centro de mayor complejidad.

Christian Petersen. Foto: Instagram @chrispetersenok

En los días posteriores, incluso circularon versiones y explicaciones públicas sobre el desarrollo de la excursión, con comunicaciones de actores vinculados a la actividad de montaña. Ese contexto hizo que, ahora, una nueva internación despertara rápidamente alarma entre seguidores y colegas.

Lo que se sabe y lo que no hasta ahora

Por el momento, lo más importante es distinguir entre hechos confirmados y trascendidos. Confirmado por coberturas periodísticas: la internación en el Hospital Alemán y la ausencia de un parte médico oficial difundido públicamente. En condición de trascendido: los detalles específicos sobre síntomas, motivo de derivación y diagnóstico.

Mientras se espera información oficial, el foco está puesto en la evolución clínica y en evitar conclusiones apresuradas. En casos vinculados a salud, y especialmente cuando se mencionan episodios de salud mental, especialistas recomiendan prudencia y evitar estigmatizaciones, ya que los diagnósticos requieren evaluación profesional y contexto.

Actualización y seguimiento

Si se emite un parte médico o un comunicado del entorno, esta nota se actualizará con datos confirmados. Por ahora, el dato central es que Christian Petersen continúa internado y que la información pública disponible proviene de relatos periodísticos a partir de lo dicho en un programa de TV.