El trío lírico-pop Héroe regresa al Teatro Lola Membrives con “Cinema lírico”, un homenaje a las bandas sonoras más emblemáticas del cine Foto: Instagram Héroe

El reconocido trío argentino Héroe se prepara para una nueva e imperdible cita con su público el próximo 3 de junio. Tras el rotundo éxito de sus presentaciones anteriores, el grupo vuelve al escenario del Teatro Lola Membrives para presentar “Cinema Lírico”, un espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del cine.

Las entradas ya están disponibles en Plateanet por entre 25.000 y 50.000 pesos.

Un género que conquista corazones

El trío, que ya ha cosechado importantes logros como una función agotada en el mismo teatro hace apenas un mes y una destacada presentación en el Teatro Ópera en noviembre pasado, busca brindar una nueva oportunidad a aquellos que no pudieron asistir anteriormente.

El estilo que proponen, el lírico pop, es una fusión distintiva en la escena musical argentina que combina voces líricas con orquestación sinfónica e instrumentos de rock y pop, siguiendo la estela de referentes internacionales como Andrea Bocelli, Il Divo e Il Volo.

El trío lírico-pop Héroe regresa al Teatro Lola Membrives con “Cinema lírico”, un homenaje a las bandas sonoras más emblemáticas del cine

Un viaje emocional a través de la pantalla grande

La propuesta de “Cinema Lírico” no es solo musical, sino una experiencia sensorial completa. El repertorio fue seleccionado cuidadosamente de un listado original de 200 canciones, de las cuales se adaptaron cerca de 50 títulos icónicos.

Durante el show, el público puede disfrutar de fragmentos de películas que han marcado generaciones mientras el trío interpreta sus temas principales. Entre los títulos que forman parte de esta “paleta de colores” musical se encuentran:

Clásicos inolvidables: El Padrino, Casablanca, Cinema Paradiso y Il Postino .

Éxitos de Hollywood: Pretty Woman, Titanic, El Guardaespaldas y Armagedón .

Cine fantástico y musical: Volver al Futuro, El Fantasma de la Ópera y la Cenicienta de Disney.

Himnos del rock: Una interpretación de Rapsodia Bohemia.

La “fiesta del lírico pop”

Los integrantes de Héroe describen sus presentaciones como un espacio de profunda conexión emocional. “La gente revive, recuerda, se enamora de nuevo”, afirman, destacando cómo desde el escenario pueden observar a parejas tomándose de la mano o espectadores emocionados hasta las lágrimas al revivir momentos icónicos del cine.

El trío lírico-pop Héroe regresa al Teatro Lola Membrives con “Cinema lírico”, un homenaje a las bandas sonoras más emblemáticas del cine Foto: Instagram Héroe

Con una puesta en escena que combina el heroísmo y el romanticismo propio del género, “Cinema Lírico” promete ser, una vez más, la gran fiesta del lírico pop en Buenos Aires, invitando a la audiencia a una noche de nostalgia y excelencia vocal.