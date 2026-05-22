Christian Petersen. Foto: Instagram @chrispetersenok

En las últimas horas creció la preocupación por la salud de Christian Petersen, luego de que trascendiera que el chef fue internado nuevamente en el Hospital Alemán. La información se conoció a partir de lo que se comentó al aire en LAM y fue reproducida por diferentes portales de espectáculos y noticias.

De acuerdo con esas versiones, Petersen habría ingresado durante la noche por la guardia del centro médico y, tras ser atendido, lograron estabilizarlo. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, no se difundió un parte médico oficial con detalles del diagnóstico o del motivo clínico preciso de la internación.

Qué se dijo sobre el ingreso y por qué generó impacto

El punto que más llamó la atención fue que, siempre según lo relatado en televisión y replicado por medios, el chef habría llegado atravesando un episodio que incluyó alucinaciones, motivo por el que habría sido derivado a un sector de psiquiatría dentro del hospital para su evaluación y seguimiento. Esa descripción, al no estar respaldada todavía por un informe médico público, debe leerse como información extraoficial.

La salud de Christian Petersen. Video: X @AmericaTV

En ese marco, distintas coberturas periodísticas coincidieron en dos elementos: que el chef permanece internado y que las novedades más precisas dependerán de un eventual comunicado o parte del equipo médico.

El antecedente reciente: el episodio en el volcán Lanín

La noticia no solo generó inquietud por el presente, sino también por el antecedente cercano: a fines de 2025, Petersen atravesó un episodio de salud severo cuando participaba de una excursión en el volcán Lanín (Neuquén). En ese momento fue asistido y hospitalizado en San Martín de los Andes, con un cuadro que distintos medios describieron como delicado y que incluyó cuidados intensivos.

La cobertura de aquel episodio mencionó que el chef llegó a estar en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y un cuadro compatible con complicaciones graves, mientras se evaluaba su traslado a un centro de mayor complejidad.

Christian Petersen. Foto: Instagram @chrispetersenok

En los días posteriores, incluso circularon versiones y explicaciones públicas sobre el desarrollo de la excursión, con comunicaciones de actores vinculados a la actividad de montaña. Ese contexto hizo que, ahora, una nueva internación despertara rápidamente alarma entre seguidores y colegas.

Lo que se sabe y lo que no hasta ahora

Por el momento, lo más importante es distinguir entre hechos confirmados y trascendidos. Confirmado por coberturas periodísticas: la internación en el Hospital Alemán y la ausencia de un parte médico oficial difundido públicamente. En condición de trascendido: los detalles específicos sobre síntomas, motivo de derivación y diagnóstico.

Mientras se espera información oficial, el foco está puesto en la evolución clínica y en evitar conclusiones apresuradas. En casos vinculados a salud, y especialmente cuando se mencionan episodios de salud mental, especialistas recomiendan prudencia y evitar estigmatizaciones, ya que los diagnósticos requieren evaluación profesional y contexto.

Actualización y seguimiento

Si se emite un parte médico o un comunicado del entorno, esta nota se actualizará con datos confirmados. Por ahora, el dato central es que Christian Petersen continúa internado y que la información pública disponible proviene de relatos periodísticos a partir de lo dicho en un programa de TV.